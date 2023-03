Odotettu omaelämäkerta nostaa SE-yhtyeen Yarin takaisin valokeilaan – "Perinteisen elämäkerran sijaan halusin kirjoittaa kahdeksan vuosikymmenen harhailevan matkakertomuksen niistä asioista ja ihmisistä, joihin olen törmännyt"

SE-yhtyeen laulaja ja lauluntekijä Yari eli Jari Knuutinen oli 80-luvulla matkalla suomalaisen rockin legendojen joukkoon, mutta päätti vetäytyä kulisseihin. Yarin johtama SE oli suomalaisen punkin omaleimaisimpia ja rakastetuimpia yhtyeitä, minkä jälkeen hän levytti vuosien ajan sooloartistina.

90-luvulla elokuvamusiikin säveltämisestä tuli hänen päätyönsä. Vaikka Yari ei ole näkynyt julkisuudessa, hänen musiikkinsa on tullut tutuksi kymmenissä elokuvissa, kuten Akvaariorakkaudessa ja Rikinkeltaisessa taivaassa. 16.3. julkaistava omaelämäkerta Taikurin apulainen enteilee Yarin uutta tulemista, sillä työn alla on myös ensimmäinen levy vuosikymmeniin.

Yari eli Jari Knuutinen (s. 1957) on laulaja, muusikko ja säveltäjä. Viime vuosikymmenet hän on keskittynyt elokuvamusiikin säveltämiseen. Omaelämäkerta Taikurin apulainen on hänen esikoisteoksensa.

Taikurin apulainen on käsittely- ja arvosteluvapaa 16.3.2023.

Haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@like.fi

Sähköiset ja kovakantiset arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi