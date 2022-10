Odottaako kiinteistösi lainhuutoa? Näin voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä

Kiinteistöjen omistusten rekisteröintien keskimääräinen käsittelyaika Maanmittauslaitoksessa on tällä hetkellä noin neljä kuukautta. Hakemuksia ratkaistaan huomattavasti enemmän kuin niitä saapuu, sillä kiinteistökauppojen määrä on tasaantunut ennätyksellisistä koronavuosista. Kauppoja on tehty tämän vuoden aikana noin 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Hakemusten käsittelyä hidastaa kuitenkin se, että asiakkailta joudutaan usein pyytämään hakemuksiin täydennystä jälkikäteen. Jos suunnitteilla on kiinteistön tai vuokraoikeuden rekisteröiminen, kannattaakin ottaa Maanmittauslaitoksen asiointiapuri avuksi jo ennen kaupantekoa.

Asiointiapuri kertoo mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan

Mutkattomin tapa hoitaa kiinteistökauppa on tehdä se sähköisesti kiinteistövaihdannan palvelussa. Palvelua käyttäessä omistuksen rekisteröinti eli lainhuuto tulee kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen automaattisesti vireille.

Jos sen sijaan kauppaa ei ole tehty sähköisesti, kiinteistön omistusoikeuden rekisteröinnin voi saattaa vireille monella tapaa. Siksi avuksi kannattaa ottaa Maanmittauslaitoksen asiointiapuri. Apuri auttaa löytämään parhaimman tavan omistuksen rekisteröintiin ja ohjaa liittämään tarvittavat asiakirjat hakemukseen. Jos hakemukseen tarvitaan vielä muita kuin asiointiapurin ehdottamia liitteitä, käsittelijä pyytää niitä erikseen.

Asiointiapuri vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

Miten toimitaan, kun omistuksen rekisteröinnin osapuolena on kuolinpesä?

Miten toimitaan, kun omistusoikeuden siirtymisen ehdoksi on määritelty kauppahinnan maksu?

Täytyykö hakemukseen liittää alkuperäisiä asiakirjoja?

Myös varainsiirtoveroilmoituksen tekeminen ja maksu täytyy hoitaa ennen lainhuutohakemuksen tekemistä.

Hakemuksen täydentäminen onnistuu asiointipalvelussa milloin tahansa

Omistuksen rekisteröinnin hakemus eli lainhuutohakemus kannattaa tehdä sähköisesti. Jos liitteeksi tarvitaan alkuperäisiä asiakirjoja, ne voi toimittaa Maanmittauslaitokselle postitse. Asiakirjat palautetaan asiakkaalle viipymättä. Vaihtoehtoisesti asiakirjat voi käydä itse näyttämässä Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteessä.

Yksityisasiakkaat voivat myös täydentää hakemustaan milloin tahansa hakemuksen vireille tulon jälkeen kirjautumalla Maanmittauslaitoksen asiointipalveluun. Hakemuksen täydentäminen onnistuu riippumatta siitä, millä tavoin asiakas on saattanut hakemuksen vireille.

– Suosittelen jokaista kiinteistön nykyistä tai tulevaa omistajaa tutustumaan asiointipalveluumme. Sieltä pystyy ostamaan kätevästi kiinteistöjä koskevia todistuksia ja otteita sekä täydentämään vireillä olevia hakemuksiaan. Olemme yhteydessä asiakkaaseen, kun hakemus otetaan käsittelyyn. Yhteydenottoa odottaessa kannattaa tarkistaa asiointiapurin avulla tarvitaanko liitteitä ja toimittaa ne meille oma-aloitteisesti. Silloin myös päätöksen hakemukseensa saa todennäköisesti nopeammin. Maanmittauslaitoksen palvelupäällikkö Saara Vesa vinkkaa.

Asiointipalvelua voivat käyttää tällä hetkellä ainoastaan yksityisasiakkaat. Palvelua kehitetään kuitenkin jatkuvasti ja myöhemmin sitä voivat käyttää myös yritykset ja yhteisöt.