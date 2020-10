Odotus on palkittu: Hoiva-avustajakoulutus tulee

Hallitus istuu sote-lausuntojen päällä – HALI:n lausuntokooste on valmis 9.10.2020 10:12:59 EEST | Tiedote

Hallitus julkaisee todennäköisesti tänään lausuntokierroksen jälkeen neuvotellun sovun sote-uudistuksesta. Poliittinen ratkaisu on neuvoteltu täysin suljetuin ovin, kuten näyttää olevan tämän hallituksen tapana. Uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja ei ole kuultu valmisteluprosessin kuluessa, ja nyt lausuntoyhteenvetoa, joihin neuvottelut ovat perustuneet, ei ole julkaistu. HALI pitää lain valmistelun tapaa kestämättömänä. HALI on käynyt itse läpi kaikki annetut lausunnot. On tärkeää, että lausunnoissa esiin tuotu palaute näkyy tänään julkaistavassa hallituksen esityksessä.