Ohisalo: ”Emme aio vain välttää koulutusleikkauksia, aiomme estää ne!”

Ennen vuoden 2015 vaaleja puolueet osallistuivat koulutuslupaus-kampanjaan, jossa luvattiin ettei koulutuksesta leikata. Sen jälkeen oikeistokonservatiivihallitus petti antamansa lupauksen. Ohisalo pelkää, että kokoomuksen kohdalla voi käydä sama uudestaan.

– Kokoomus sanoi ensin, että ei tule koulutusleikkauksia. Sitten se julisti koulutuksen “erityissuojelun” alaiseksi. Nyt kokoomuksen vaaliohjelmassa sanotaan, että säästöjä koulutuksesta “vältetään”. Vihreät ei aio vain välttää koulutusleikkauksia, me aiomme estää ne! Tämä on kynnyskysymys. Me vihreät emme lähde mihinkään sellaiseen hallitukseen, jossa koulutuksesta leikataan euroakaan, Ohisalo ilmoittaa.

Ohisalo korosti, että kun päiväkodit, koulut, lukiot, amikset yliopistot ja ammattikorkeakoulut menestyvät, myös Suomi menestyy.

– Haluamme, että opin tie on avoinna kaikille eikä koulutuspolku pysähdy perhetaustaan. Suomi on palautettava osaamisen kärkimaaksi, jossa uteliaisuus, radikaali luovuus ja palo muuttaa maailmaa kukoistavat, Ohisalo sanoo.

Ohisalo korosti puheessaan myös metsien merkitystä hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden suhteen.

– Jos haluat tietää mikä puolue ottaa ilmaston ja ympäristön tosissaan, kysy: “onko Suomen metsissä asiat kunnossa?” Saamasi vastaukset ovat aika erilaisia. Joitakin kiinnostaa enemmän metsäteollisuuden pikavoitot kuin metsän eläimet ja luonnon monimuotoisuus. Suhtautuminen metsiin onkin asia, joka ratkaisee sen, ovatko puolueet tosissaan luonnon ja ilmaston suhteen, Ohisalo korostaa.

Ohisalo esitti luonnonsuojelun rahoituksen tuplaamista, vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelemista ja hiilinielujen pelastuspaketin toteuttamista.

– Kuten jo aikaa sitten olen paaluttanut, Vihreät ei istu sellaisessa hallituksessa, jossa ilmastotoimia lähdetään jarruttamaan tai peruuttamaan. Pidämme kiinni siitä, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035, Ohisalo muistuttaa.



Ohisalon puhe kokonaisuudessaan Vihreiden nettisivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maria-ohisalon-puhe-puoluevaltuuston-kokouksessa-11-2-2023-kouvolassa/