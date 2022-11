Ohisalo: Keskustan teatteri uhkaa luontokadon torjuntaa

Luontokatoa on yritetty pysäyttää vuoteen 2010 mennessä, sitten vuoteen 2020 mennessä, eikä siinä toistaiseksi olla onnistuttu. Nyt tähtäin on vuodessa 2030, ja siitä ei ole enää varaa lipsua.

– Siksi mittava luonnonsuojelulain uudistaminen tehdään. Se on yksi tärkeä työkalu luontokadon torjunnassa. On ollut todella surullista nähtävää, miten keskusta yhdessä oppositiopuolueiden kanssa on tehnyt luonnonsuojelulaista symbolin, joka on periaatteen vuoksi revittävä eduskuntakäsittelyssä rikki, Ohisalo kirjoittaa.

– Esimerkiksi syytökset omaisuuden suojan loukkaamisesta eivät yksinkertaisesti pidä paikkansa: se on todettu jo keväällä hallituksen esityksen yhteydessä – itseasiassa jopa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon pöytäkirjaan pyytämällä lisäyksellä - eikä perustuslakivaliokuntakaan ole tunnistanut laissa ongelmaa tämän osalta, Ohisalo jatkaa.

Ohisalo arvelee, että tilanteessa on kyse siitä, että keskusta haluaa vastustaa kaikkea, jonka se ajattelee osaksi “punavihreää” politiikkaa.

– Luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on kuitenkin asia, jota suomalaiset laajasti kannattavat. Jopa 80 prosenttia suomalaisista kannattaa suojelualueiden lisäämistä. Luonto on suomalaisille rakas ja tärkeä, Ohisalo kirjoittaa.

Vaikka laki menisi huonompaan suuntaan keskustan ja opposition muuttamien luontotyyppejä koskevien pykälien osalta, jää siihen edelleen jäljelle tärkeitä luonnonsuojelun tilaa parantavia toimia.

– Ylipäätään lain uudistaminen on ollut ensiarvoisen tärkeää: tämä on vasta toinen isompi uudistus joka lähes satavuotiaalle laille on tehty. Uusi laki esimerkiksi kieltäisi malminetsinnän kansallispuistoissa ja luonnonpuistoissa ja tiukentaisi malminetsinnän ehtoja muilla valtion suojelualueilla. Lakiesitykseen kuuluu myös vapaaehtoinen ekologinen kompensaatio, jonka myötä luonnolle aiheutuva heikennys on mahdollista hyvittää toisaalla, Ohisalo kirjoittaa.

Ohisalo on pettynyt keskustan toimintatapaan lain käsittelyssä.

– Keskustan täydellisen vastuuton toimintatapa eduskunnassa on syönyt kaiken neljän hallituspuolueen keskustalle antaman luottamuksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että minkään asioiden edistäminen ei ole mahdollista ennen kuin olemme päässeet hallituspuolueiden johtajista koostuvan viisikon kesken käymään läpi sitä, miten tästä päästään eteenpäin, Ohisalo kirjoittaa.

