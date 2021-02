Ohje turvetuotannosta jälkikäyttöön siirtyvien alueiden omistajille ja haltijoille (Pohjalaismaakunnat)

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt ohjeen turvetuotannosta jälkikäyttöön siirtyvien alueiden omistajille ja haltijoille. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman ohjeen tarkoitus on antaa maanomistajille tietoa, jotta turvetuotannosta uuteen maankäyttöön siirtymistä saataisiin edistettyä ympäristöasiat ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on tehnyt ohjeen turvetuotannosta jälkikäyttöön siirtyvien alueiden omistajille ja haltijoille. Polttoturpeen käytön väheneminen näkyy lähivuosina myös siten, että suuri määrä turvetuotantoalueita poistuu turvetuotantokäytöstä jo ennakoitua nopeammin. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella tämä tarkoittaa tuhansia hehtaareja, joilla maankäyttö muuttuu. Mitä näille alueille tapahtuu turvetuotannon jälkeen, siitäpäättää yleensä maanomistaja. Turvetuotantoalueiden ympäristöluvissa on huomioitu jälkihoitovaihe, joka alkaa turvetuotannon lopettamisesta ja kestää yleensä muutaman vuoden. Kun jälkihoitovaihe on katsottu päättyneeksi, turvetuotantoalueen ympäristölupa rauetetaan tai merkitään lopetetuksi. Tämän jälkeen alueet palautuvat niitä vuokranneille maanomistajille tai siirtyvät alueita ostaville uusille maanomistajille.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen laatiman ohjeen tarkoitus on antaa maanomistajille tietoa, jotta turvetuotannosta uuteen maankäyttöön siirtymistä saataisiin edistettyä ympäristöasiat ja lainsäädännön vaatimukset huomioiden. Turvetuotantoalueiden jälkikäyttömuotoihin liittyvää tutkimustietoa on saatu eri hankkeissa. Jälkikäyttöön, kuten metsitykseen tai kosteikon perustamiseen, on tietyin edellytyksin saatavilla myös rahoitusta. ELY-keskus haluaa myös muistuttaa maanomistajia, että mikäli muutokset maankäytössä edellyttävät ojitusta, tulee siitä yleensä tehdä ojitusilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. Ohjeeseen on koottu linkkejä verkkosivuille, joilta löytyy lisätietoa näihin asioihin liittyen.

Alempana tiedotteessa linkki pdf-muotoiseen ohjeeseen.