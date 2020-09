Ohjeita Koronavilkku-sovelluksen käyttäjille Vaasassa

Anvisningar till användare av Coronablinkern i Vasa 9.9.2020 13:27:11 EEST | Tiedote

Ifall du använder Coronablinkern och får ett meddelande om exponering för coronaviruset, kan du kontakta hälsovården per e-post: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, e-post besvaras vardagar under tjänstetid. Betjäning per telefon från tfn 040 190 6481 må–fre kl. 10–14. Ifall du har symtom på förkylning (feber, hosta, andnöd, magsjuka) inom 7–10 dagar från du fått meddelandet tag kontakt med din hälsostation per telefon. Dammbrunnens hälsostation tfn 06 325 1703 och 06 325 1770 Gerby hälsostation tfn 06 325 1711 Korsnästågets hälsostation tfn 06 325 1691 Kyrkoesplanadens hälsostation tfn 06 325 1666 Lillkyro hälsostation tfn 06 325 8500