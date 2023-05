Oikaisu huoneistotietojärjestelmän 2.5.2023 mediatiedotteeseen

Totesimme tiedotteessamme, että Uudellamaalla olisi ongelmia huoneistotietojärjestelmään siirtymisessä. Kerroimme, että maakunnassa vasta reilu 10 prosenttia taloyhtiöistä on siirtynyt järjestelmään, kun koko maan keskiarvo on jo lähes 20 prosentissa.

Seuravana päivänä julkaisimme osoitteessa osakehuoneistorekisteri.fi kaikki maakunnat kattavan kuukausittaisen tilannekuvan maamme asunto-osakeyhtiöitten siirtymisestä huoneistotietojärjestelmään (tiedosto: tilanne 2.5.2023,pdf). Tästä tilastosta ilmeni, että Uudellamaalla 20,19 % taloyhtiöistä on jo tehnyt vaadittavan siirron, joten Uudenmaan siirtotilanne on todellisuudessa jopa hieman maan keskiarvoa suurempi. Koska noin kolmannes koko maan taloyhtiöistä sijaitsee Uudellamaalla, on maakunnalla suuri merkitys huoneistotietojärjestelmässä. 3.5. julkaistussa tilastossa tiedot olivat oikein.

Otimme tiistain tiedotettamme varten erillisen ajon järjestelmästämme, ja tämä ajo tuotti virheellisesti vanhentuneet tiedot. Jatkamme syyn selvittämistä, jotta vastaava ei toistuisi. Pahoittelemme virhettä.