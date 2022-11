Oikea hetki luopua lemmikistä on silloin, kun sen elämänlaatu kärsii merkittävästi

On aina vaikeaa määritellä, milloin on oikea aika luopua lemmikistä. Muutokset eläimen terveydessä tapahtuvat usein vähitellen. Varsinkin silloin, kun kyseessä on jo iäkäs eläin. Eläinlääkärit auttavat omistajaa lemmikin kipujen ja kärsimyksen tunnistamisessa.

”Eläinlääkäri näkee eläintä harvemmin kuin omistaja, joten eron voinnissa saattaa huomata helpommin. Omistajan voi olla vaikeaa havaita vaivat, kun eläimen näkee joka päivä ja muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa. Eläinlääkäri osaa myös kertoa omistajalle eläimen sairaudesta ja siitä, millaisen olon se eläimelle mahdollisesti aiheuttaa”, Evidensian eläinlääkäri ja klinikan johtaja Anna Pasanen Eläinklinikka Nekalasta kertoo.

Pasasen mukaan on vaikea määritellä kaikkiin tapauksiin sopivia kriteerejä siitä, milloin on oikea aika luopua lemmikistä. Tärkeintä on miettiä, milloin kärsimys, kipu ja sairaus vaikuttavat eläimen elämänlaatuun merkittävästi.

Pelkkä ruokahalu ja kyky juoda ja liikkua tarpeilleen eivät vielä kerro hyvästä elämänlaadusta. Yksi olennaisista asioista on, että eläin pystyy liikkumaan kärsimättä ja tekemään tavallisia eläimen elämään kuuluvia asioita.

”Miellyttämisenhaluinen lemmikki heiluttaa häntää ja yrittää noudattaa omistajansa käskyjä koviakin kipuja tuntiessaan. Eläinlääkärille on yksi vaativimmista hetkistä, ellei se vaativin, kun joutuu kertomaan, että nyt on aika luopua lemmikistä”, Pasanen sanoo.

Omistaja tekee päätöksen eutanasiasta eläinlääkärin tuella

Omistaja saa yleensä itse päättää, milloin eutanasiaan päädytään. Poikkeuksena Pasanen mainitsee tilanteet, joissa eläinlääkäri voi ammattitaitonsa perusteella selvästi todeta, että riittävää elämänlaatua ei saada ylläpidettyä esimerkiksi lääkityksellä eikä parantavaa hoitoa ole. Näissä tapauksissa eläin kärsii jo niin paljon, että sen hengissä pitäminen olisi eläinsuojelullisesti väärin.

Kun eutanasiaa pohditaan, eläinlääkärin tehtävänä on kertoa eläimen terveydellisestä tilanteesta ja tarjota tietoa, mutta myös tukea omistajaa päätöksessä sekä tarjota keskusteluapua ja kuunnella.

Usein ihmiset haluavat luopumispäätöksen jälkeen muutaman päivän aikaa, jotta muut perheenjäsenet ehtivät rauhassa hyvästellä lemmikin kotona. Toisille taas on helpompaa tehdä eutanasia heti, kun päätös on tehty, sillä odottaminen ja tilanteen pitkittäminen saattaa olla kaikista vaikeinta.

Pasanen on huomannut, että ihmiset saattavat luopumisen hetkellä miettiä, olisiko sittenkin pitänyt tehdä jotakin enemmän tai tutkia lisää, olisiko oireet voinut huomata ja hoitaa aikaisemmin tai onko eläimen vointi pahentunut jonkin oman virheen takia.

”Eläinlääkärin ammattitaitoon kuuluu se, että pystymme keskustelemaan tilanteesta. Elämä on arvaamatonta ja kaikkea ei voi ennakoida. Paljon tapahtuu sattumien kautta. Elämänkaareen kuuluu sekä syntyminen että kuoleminen sairastumisineen. Ihmisen ei pitäisi kantaa liian suurta syyllisyyttä luopumisesta, vaikka se on elämän kokoinen päätös”, Pasanen kertoo.

Eutanasian herkkyys ja vaikeus huomioidaan klinikalla

Eläinklinikka Nekalassa eutanasiaan varten varataan rauhallinen oma tila, jonne omistaja voi lemmikkinsä kanssa siirtyä heti, kun saapuu paikalle. Klinikan vastaanottotilassa sytytetään lyhty eutanasiahetkenä. Lyhdyn vieressä on viesti muille kävijöille, että klinikalla ollaan parhaillaan saattamassa ystävää viimeiselle matkalle. Tällä toivotaan kanssaihmisten huomioivan eutanasiassa mukana olevien läheisten toiveen rauhallisesta ympäristöstä.

Lemmikkiään saattaville koko tilanne yritetään hoitaa mahdollisimman helposti ja esimerkiksi maksaminen voidaan hoitaa toimenpidehuoneessa omassa rauhassa, jotta hyvästien jälkeen ei tarvitse mennä lopuksi aulaan muiden eläinten ja iloisemmissa asioissa odottelevien ihmisten keskelle.

Lopetustilanteessa käytettävät lääkkeet varmistavat Pasasen mukaan hyvän ja kivuttoman eutanasian.

”Lääketieteelliseltä kannalta eläimen loppu on hyvä ja menee kauniisti, joten siitä ei tarvitse kantaa huolta. Joskus eläimillä on viimeisten henkäyksien aikana refleksinomaisia liikkeitä tai eläin saattaa värähtää hieman. Niistä ei tarvitse olla huolissaan. Eläin on siinä vaiheessa niin syvästi tiedottomassa tilassa, että ei tunne mitään”, Pasanen rauhoittelee.

Usein lemmikin lopettaminen on eläinlääkärille pitkän asiakassuhteen loppu ja omistajan kanssa on ehditty elämään monta hetkeä, joten eläinlääkärillekin se on tunteellista. Lähes kaikilla eläinlääkäreillä on myös itsellään jokin lemmikki, joten tilanne on tuttu niin lemmikinomistajana kuin ammattilaisen roolissa.

”Eläinlääkärinä on koskettavaa nähdä omistajan ja lemmikin ystävyyssuhteen kaikista riipaisevin hetki ja myötäelää ystävän luopumiseen liittyvää tuskaa. Toimenpiteen hetkellä emme voi antaa omien tunteiden viedä. Kun tilanne on ohi, moni meistä menee hetkeksi istumaan jonnekin itsekseen ja vierittää kyyneleet. Meitä on monia, jotka halaamme takahuoneessa toisiamme jälkikäteen”, Pasanen sanoo.

Mitä eutanasiassa tapahtuu?