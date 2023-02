Oikeat työntekijät oikeissa tehtävissä vapauttavat aikaa potilastyöhön

Sairaalatyön arjessa erilaiset tehtävät ja eri ammattiryhmien työt limittyvät toisiinsa. Hankkeessa selvitettiin, miten hoitotyön ammattilaisten työaikaa voisi vapauttaa potilastyöhön. Kehittämiskohteita olivat muun muassa potilaiden lääkkeiden jako, potilaskuljetukset ja huoltotehtävät, kuten sänkyjen kuljetus ja varastojen ylläpito, sekä automatisoinnin ja robotiikan hyödyntäminen. Lisäksi arvioitiin, mitä tehtäviä osastonhoitajalta voisi siirtää muille ammattiryhmille. Kehittämiskohteet valikoituivat henkilöstölle tehtyjen kyselyiden perusteella. Lisäksi projektitiimi vieraili yksiköissä ja havainnoi henkilöstön työtehtäviä, mikä antoi lisätietoa muutoskohteista ja mahdollisuuksista.

– Hyvä esimerkki työnjaon kehittämisestä on sairaalan sisällä tehtävien potilaskuljetuksien siirtäminen yhä enemmän tukipalveluhenkilöstön vastuulle, kertoo projektipäällikkö Krista Rouvinen.

– Potilaskuljetukset on laajennettu yöaikaan myös vuodeosastoille ja dialyysipotilaille. Lisäksi pilottikohteena on ollut leikkausyksikön ja vuodeosaston välinen kuljettaminen. Tämä on tuottanut selkeää ajansäästöä hoitohenkilöstölle.

Potilaiden lääkehoidon toteutuksessa osastofarmaseutin ammattitaito voidaan ottaa nykyistä parempaan käyttöön ja samalla vapauttaa hoitajien ja lääkärien työaikaa. Tällä hetkellä käytännön vaihtelevat yksiköittäin.

– ​​​​​​​​​​​​​​Osastofarmaseutti voi ottaa tehtäväkseen lääkityksen ja lääkemääräysten oikeellisuuden tarkastuksen, Rouvinen toteaa.

– ​​​​​​​​​​​​​​Tämä helpottaa ja sujuvoittaa lääkejakoa yksiköissä ja parantaa potilasturvallisuutta. Samalla osastofarmaseutti itse pääsee laajentamaan tehtävänkuvaansa kliinisen farmasian tehtäviin yksiköissä.

Automatisointi, robotiikka ja digitalisaatio paikkaavat henkilöstövajetta

Sairaaloissa on vajetta sekä hoitohenkilöstöstä että muistakin ammattilaisista. Siksi on tärkeää selvittää, millaisia tehtäviä voitaisiin digitalisoida, automatisoida tai hoitaa robotiikan avulla. Henkilöstölle tehtyjen kyselyjen perusteella automatisoinnin hyödyt ymmärretään, mutta arjen työn keskellä uusien toimintatapojen käyttöönotto saattaa jäädä vaillinaiseksi, jos tukea siihen ei saada riittävästi. Hankkeen aikana automatisoinnin käyttöönottoa edistettiin aktiivisesti Taysissa ja työtä jatketaan.

– ​​​​​​​​​​​​​​Digitaalisia mahdollisuuksia hyödynnetään jo jonkin verran, mutta käyttö ei vielä ole sillä tasolla, millä se voisi olla, projektipäällikkö Elsi Huovinen mainitsee.

– ​​​​​​​​​​​​​​Myös henkilökunnan suhtautumisessa esimerkiksi etävastaanottoihin on vaihtelua eikä ole yhtenäistä kuvaa siitä, mille potilasryhmille etävastaanotto sopisi. Tulevaisuudessa etävastaanottoja pitää laajentaa, jotta kasvavat potilasmäärät saadaan hoidettua, kertoo ylihoitaja Liisa Niemi.

Työnjaon ja tehtävänkuvien uudistaminen ammattiryhmien kesken -hanke (Tyte-hanke) aloitettiin Taysissa tammikuussa 2022. Myös Taysin Uudistamisohjelmassa viedään eteenpäin avohoidon palveluiden kehittämistä, erityisesti digitalisaatiota. Uudet tilat suunnitellaan muunneltaviksi, jotta niissä pystytään ottamaan vastaan nykyistä suuremmat määrät potilaita. Etätyötä ja etäpalveluja lisätään mahdollisuuksien mukaan. Etäpalveluita toteutetaan sellaisille potilasryhmille, joille ne sopivat. Tyte-hanke ja Uudistamisohjelma toimivat yhdessä tiivisti, koska niillä on yhteisiä tavoitteita.

Tyte-hanketta vetää hoitotyön johtaja Elina Mattila Taysista. Hankkeen tavoitteena on ollut selventää ja tarvittavin osin muuttaa henkilöstöryhmien välisiä työtehtäviä ja tehtävänjakoa, jotta oikeat henkilöt olisivat oikeissa tehtävissä. Tarkoituksena on ollut myös tunnistaa tehtäväkokonaisuuksia ja työvaiheita, jotka vievät henkilöstön aikaa ja resursseja, mutta ovat arvoa tuottamattomia. Lisäksi tavoitteena on ollut tunnistaa potilaiden hoitoprosesseissa sellaisia ammattilaisten suorittamia työvaiheita, jotka voidaan automatisoida tai siirtää digitalisaation avulla potilaan itsensä toteutettavaksi. Hanke on herättänyt myös kansallista mielenkiintoa ja sen tuloksia on ryhdytty soveltamaan muissakin organisaatioissa.