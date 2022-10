Oikeudenkäyntiluvat takaisin

Oikeusministeriön oikeudenkäyntiavustajalautakunta on myöntänyt Varatuomari Heikki Lampelalle luvan toimia oikeudenkäyntijuristina. Lampelalla on jälleen oikeudenkäyntiluvat.



”Vihdoin tämä ilouutinen tuli: pääsen jälleen harjoittamaan haluamaani juristin ammattia tuomioistuimissa. Olen niin ilahtunut, kun minullakin on jälleen oikeus hankkia toimeentuloni valitsemallani elinkeinolla”, Lampela toteaa.

Kaksi Asianajajatutkintoa:

Varatuomari Lampela on ryhdikkäästi nyt vuonna 2022 suorittanut uudestaan asianajajatutkinnon. Varmaan lienee ainut juristi Suomessa, joka on kaksi kertaa suorittanut Asianajajatutkinnon. Merkittävin saavutus on kuitenkin varatuomaritutkinto, se on pätevyys tuomarin virkaan, jossa Lampela on myös toiminut.

Paluu oikeudenkäyntiavustajaksi:

Neljä vuotta sitten Lampela vihellettiin Asianajajaliitosta jäähylle. Asianajajaliitosta erottamisen perusteena oli ollut tuomioon johtanut parisuhderiita. Eroriidassa asiat eivät kesämökillä tapahtuneet niin kuin toinen osapuoli on häntä lehtijutuissa mustamaalannut. Asian ratkaisi henkilöt, jotka eivät olleet näkemässä mitä kesämökillä tapahtui. Enempää Lampela ei halua asiaan palata, koska nyt on aurinkoinen katse tulevaisuuteen, jäähy on takanapäin, on jälleen oikeudenkäyntiluvat.



”Oikeudenkäyntitauko on ohitse, kenttä on kutsunut, oikeudenkäyntiluistimet jalkaan, juttuja otetaan vastaan. Ihmiskohtaamiset ovat elämän suola. Riemastun kun joku tuntematon soittaa, on kiva keskustella, on hyvää elämää, kun minusta on apua. Tykkään ihmisistä ja heidän asioiden hoitamisesta. Lämmin asiakaspalvelu tuottaa suurta mielihyvää. Olen vahvasti ihmisrakas. En ole lainkaan varautunut ihmisten suhteen ja siten kykenen alusta pitäen toimeksiantoa hoitaessani olla mutkattomassa kanssakäymisessä. Päämiehen oikeuden ja edun valvominen ja lojaalisuus ovat kauniita hyveitä tuottaen erityistä mielihyvää.



Jäähyn aikana suoritin myös LKV –tutkinnon ja maistelin sitäkin alaa sekä toimin rakennusliikkeen toimitusjohtajana. Nyt olen palannut päätoimiseksi oikeudenkäyntiavustajaksi. Olen siirtynyt takaisin entistä motivoituneempana ja innostuneempana oikeudenkäyntilakimieheksi, sillä se on ominta minua. Olen palannut siihen mitä olen. Juttuja hoitaessani saan käyttää päätä ja oivaltamista sekä olla syvällisessä kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Olen elementissä ihmisten asioita hoitaessani. Olen luonteeltani consigliere, neuvonantaja ja auttaja”, Lampela kuvailee.

Murhaoikeudenkäyntejä:

Varatuomari Lampela on hoitanut lukuisia kansaa kuohuttaneita oikeudenkäyntejä. On ollut teloituksia, hukuttamisia ja paloitteluja ynnä muita sinnikästä surmaamistarkoitusta ja poikkeuksellista tunnekylmyyttä osoittavia tekoja. Laajojen törkeiden huumausainerikosten ja törkeiden talousrikosten käräjillä varatuomari Lampela on myös tuttu näky. Edelleen Lampelan puhelin soi, kun joku on otettu kiinni, kuka mistäkin rikoksesta epäiltynä tai rikoksen uhri soittaa. Olkoon sitten rikoksen tekijä tai uhri niin vastoinkäyminen se on kuitenkin, ja Lampela avustaa.

Hyvä kunto pelastaa:

"Elämässä tavanomaisesti rävähtää vähintään yksi täysin odottamaton koetteleva takaisku.Takaisku voi olla myös mahdollisuus, se on syytä kääntää voitoksi tekemällä vastapainoksi jotain, joka kohottaa elinvoimaisuutta. Takaiskun koittaessa on satsattava turvauduttava fyysiseen kuntoon. Elinvoimaisuus kumpuaa hyvästä fyysisestä kunnosta, urheilu pelastaa, noudatettava terveitä elintapoja. Hyvä kunto on valossa olemista ja nostaa ihmisen omaa sisäistä valoa. Olkaamme toisaalta kiitollisia takaiskuista, olemme motivoituneempia ja selkeästi elinvoimaisempia. ”, Lampela kuvailee.

Luontoelämykset voimaannuttavat:

”Vaeltele metsässä, nauti valoista ja varjoista, katsele tunnuste kallioita, kiviä ja puita. Aisti, ihmettele ja ihaile niitä. Rantakallioilla auringon paisteessa tunnet merituulen virettä. Korviisi kantautuu luonnon ääniä, ne mieltäsi hyväilee. Kohota katseesi kaukaisuuteen horisonttiin, asiasi saavat mittasuhteet”, Lampela pohdiskelee

Vastoinkäyminen on suuri mahdollisuus:

"Kolmas ohjenuorani on, että järkeistä vastoinkäyminen, puhuta itseäsi, että takaisku on mahdollisuus uuteen entistä ehompaan elämään. Ihminen usein vasta menettäessään jotain ymmärtää jonkin asian arvon ja merkityksen. Ihanteellista on, kun ihminen kykenee hankkimaan menettämänsä asian takaisin. Tällöin elämä on uudelleenarvioinnin ansiosta onnellisempaa. Palautettavissa oleva menetys on siten hyvä asia. Elämä on iso mahdollisuus, suurin voitto on, kun tappiot eivät sammuta intoa. Antoisa elämä on kuitenkin vuorovaikutusta, katseita, hymyjä ja ystävällistä äänenkäyttöä. Niihin panostakaamme”, Lampela korostaa.

Parhaimpien joukossa juristitutkinto:

Varatuomari Lampela valmistui Helsingin Yliopistosta neljässä vuodessa juristiksi parhaimpien joukossa.



Tuomarina Helsingin raastuvanoikeudessa:



Varatuomari Lampela on toiminut Helsingin raastuvanoikeudessa tuomarina ja suorittanut sitä ennen varatuomarin nimitystä varten auskultoinnin Tampereella Pirkkalan kihlakunnanoikeudessa.

Kaupunginvaltuutettu:



Varatuomari Lampela on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna.



Luutnantti Lampela:



Sotilasarvoltaan Lampela on luutnantti, upseerismies Helsingin kunniakomppaniassa.



Lampela oli esikuvana Häjyt-elokuvaan:



Lampela oli esikuvana Häjyt-elokuvaan, kun hän oli nimismiehenä Pohjanmaalla, Teuvalla ja Isojoella