Oikeusguru 2020 -finaali siirtyy helmikuuhun – nämä kahdeksan lukiolaista kilpailevat opiskelupaikoista oikiksessa

Joulukuulle suunniteltu Oikeusguru-kilpailun finaali on siirretty alkuvuoteen koronatilanteen vuoksi. Uusi loppukilpailu järjestetään helmikuun 11. päivä, jolloin kahdeksan kilpailun parasta lukiolaista mittelee lakitiedon osaamisessa. Kaksi finaalissa parhaiten menestynyttä saa opiskelupaikan oikeustieteellisestä.

– Haluamme järjestää Oikeusguru-kilpailun turvallisesti ja vastuullisesti, eikä alun perin joulukuulle suunniteltu finaalitilaisuus vallitsevassa koronatilanteessa onnistu. Koko kilpailua ei ole kuitenkaan syytä perua, vaan järjestämme finaalin helmikuussa Helsingin käräjäoikeudessa tai tarvittaessa kokonaan etänä, kertoo Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander.

Oikeusguru-kilpailun finalistit valittiin alkukilpailun perusteella, joka järjestettiin sähköisesti yli 80 lukiossa marraskuun alussa. Alkukilpailuun osallistui yhteensä noin 300 lukiolaista. Finaalissa kilpailee lukiolaisia Sodankylästä, Oulusta, Ulvilasta, Kuopiosta, Jyväskylästä ja Helsingistä. Tilander iloitsee, että Oikeusguru-kilpailu kiinnosti tänäkin vuonna ympäri Suomen.

– Oikeusguru-kilpailu järjestetään nyt toista kertaa. On hienoa, että mukaan on lähtenyt myös tänä vuonna suuri joukko lukiolaisia ympäri maata, Tilander sanoo.

Kilpailussa testataan lukiolaisten lakitietoa sekä kykyä oikeudelliseen ajatteluun. Finalistit ottavat mittaa toisistaan niin kirjallisesti esseekysymyksiin vastaamalla kuin väittelemällä juridisista kysymyksistä. Kilpailun pääpalkinnot ovat ainutlaatuisia: kahdelle kilpailussa parhaiten menestyneelle on luvassa opiskelupaikka oikeustieteellisestä joko Lapin yliopistosta tai Itä-Suomen yliopistosta ilman erillistä pääsykoetta.

Kilpailun järjestäjät, Suomen Lakimiesliitto ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, haluavat kilpailulla korostaa oikeudellisiin kysymyksiin liittyvän tiedon merkitystä.

– Kiinnitämme kilpailulla huomiota lakitiedon opetuksen tärkeyteen viimeistään lukiovaiheessa. On tärkeää, että oikeustieteellisen alan valitsevat nuoret todella tietävät, mitä he ovat tulossa opiskelemaan. Oikeustiede on antoisaa, mutta vaativaa. Ennakkokuvaa on vaikea luoda ilman mitään taustatietoa, toteaa Tilander.

Vuoden 2020 Oikeusguru-finalistit ovat:

Johannes Heikkinen, Oulun Suomalaisen yhteiskoulun lukio

Leo Järvelä, Oulunkylän yhteiskoulun lukio, Helsinki

Otto Kanniainen, Jyväskylän normaalikoulun lukio

Oona Löytökorpi, Ressun lukio, Helsinki

Veera Nurmela, Kuopion klassillinen lukio

Pinja Piilola, Sodankylän lukio

Roope Rantala, Ulvilan lukio

Kiisa Uusitalo, Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun lukio