Oikeusguru-kilpailun voitti Jessica Laamanen Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulun lukiosta

Oikeusgurun titteliä tavoitteli noin 250 lukiolaista. Kisan kaksi parasta sai oikeustieteen opiskelupaikat: Toinen paikoista on Lapin yliopistossa ja toinen Itä-Suomen yliopistossa.

Kilpailun kahdeksan finalistia valittiin aiemmin syksyllä järjestetyn sähköisen alkukilpailun perusteella. Alkukilpailuun osallistui oppilaita 69 lukiosta ympäri maata. Finaali kisattiin tänään koronatilanteen vuoksi etäyhteyksin.

Lukiolaisten lakitiedon osaamista mitattiin finaalissa kirjallisella kokeella ja suullisessa kokeessa arvioitiin finalistien argumentaatiotaitoja. Kirjallisessa osuudessa lukiolaiset vastasivat laajaan yhdenvertaisuutta käsittelevään aineistopohjaiseen tehtävään. Suullisen osuuden aiheena oli kansalaistottelemattomuus.

Oikeusguru-tietokilpailun järjestivät Suomen Lakimiesliitto ja Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL kolmatta kertaa. Suomen Lakimiesliiton puheenjohtaja Tuula Linna kertoi palkintojenjakotilaisuudessa, että kilpailulla halutaan korostaa lakitiedon opetuksen merkitystä lukiovaiheessa.

– On tärkeää, että lukiolaiset saavat lukio-opetusta täydentävän kuvan siitä, minkälaista oikeustieteen opiskelu on. Oikeustiede on kiinnostavaa ongelmanratkaisua, mutta myös esimerkiksi suullista esiintymistaitoa tarvitaan. Juuri tämän vuoksi kilpailun finaalissakin on suullinen osuus, Linna totesi.

– Kilpailulla halutaan myös kannustaa kaikkia nuoria – kotitaustaan ja asuinpaikkaan katsomatta – pyrkimään oikeustieteelliseen opiskelemaan, jos ala tuntuu kiinnostavalta. Kaikki ovat yhtä tervetulleita oikeustieteellisiin tiedekuntiin.

Lukioyhteistyön tärkeyden lisäksi haluamme kilpailun myötä tuoda esiin myös sen, että oikeustieteen yksiköiden toimintaedellytyksiä tulee parantaa ja riittävistä opetus- ja tutkimusresursseista tulee pitää huolta, painotti Linna.

Opiskelupaikkojen lisäksi voittaja sai Lakimiesliiton 1 000 euron stipendin ja toiseksi tullut 500 euron stipendin. Kolmanneksi sijoittunut kilpailija sai 250 euron stipendin. Tämän lisäksi kolme parasta saivat Alma Talentin sponsoroimana Suomen Laki 2021 -teokset. Lisäksi kaikki kahdeksan finalistia palkittiin Lakimiesliiton tarjoamilla lahjakorteilla.

Oikeusguru 2021 -finaalin kolme parasta:

Laamanen Jessica, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Jokisilta Jutta, Töölön yhteiskoulun lukio

Lehtihuhta Tommi, Raision lukio

Muut finalistit:

Byman Victor, Ålands lyceum

Eskelinen Saara, Joensuun lyseon lukio

Jumppanen Tessa, Tampereen klassillinen lukio

Miettunen Milla, Ressun lukio

Poikajärvi Pauli, Lyseonpuiston lukio