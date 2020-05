Oiretiedot täydentävät kokonaiskuvaa koronatilanteesta

Riski koronaviruksen leviämiseen kouluissa on pieni 20.5.2020 15:16:14 EEST | Tiedote

Viime päivinä julkisuudessa on käsitelty koululaisilla ja koulujen henkilökunnalla todettuja koronavirustartuntoja. Jos lähiopetuksessa olevalla oppilaalla tai koulun henkilöstön jäsenellä todetaan tartunta, uusien tartuntojen syntyminen pyritään estämään asettamalla altistuneet opettajat ja oppilaat karanteeniin ja testaamalla kaikki altistuneet, jotka saavat oireita. THL seuraa koulujen oppilaiden ja henkilöstön tartuntatilannetta tarkasti. ”Tartuntaketjuja selvittämällä on nähty, että lapset saavat tartunnan selvästi harvemmin kuin aikuiset ja tartuntaketju on harvoin alkanut lapsesta. Näiden tietojen valossa riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on siis pieni. On kuitenkin todennäköistä, että myös lähiopetuksessa olevilla todetaan joitakin koronavirustartuntoja”, sanoo asiantuntijalääkäri Otto Helve. Tartuntojen estämisen takia on tärkeää, että kaikki huolehtivat käsihygieniasta ja turvaväleistä, kouluun ei tulla oireisena ja oireiset hakeutuvat koronat