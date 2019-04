Ojala-Niemelä: Ulosotossa olevien mahdollisuuksia selvitä veloistaan on parannettava

Antti Lindtman blogissaan: Kokoomus raottamassa ovea kahden kerroksen työmarkkinoille 31.3.2019 17:37:01 EEST | Tiedote

Toimituksille tiedoksi SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtmanin blogikirjoitus: Työntekijöiden hyväksikäyttö nepalilaisissa ravintoloissa on herättänyt keskustelua työelämän reiluista pelisäännöistä. Helsingin Sanomien lauantaina 30.3. paljastamat väärinkäytökset saivat myös toimitusministeristön sisäministerin tukemaan alipalkkauksen kriminalisointia. SDP on kuluneen vaalikauden aikana esittänyt alipalkkauksesta kriminalisointia useampaan kertaan. On syytä olla tyytyväinen, että vihdoin tämä esitys saa aikaan vastakaikua. Alipalkkauksen kriminalisointi olisi tärkeä askel kohti reilumpia työmarkkinoita niin työntekijän kuin rehdin yrittäjän kannalta. Valitettavasti toisen suuntaisia aloitteita olemme saaneet viime päivinä Kokoomuksen johdosta kuulla. Puheenjohtaja Petteri Orpo toisti jo aiemmin esittämänsä tavoitteensa ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan poistamisesta. Vaatimuksensa Orpo puki nyt lähes kynnyskysymyksen muotoon. Työelämän pelisääntöihin Orpo on puuttunut