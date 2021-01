Öjberget aukeaa 19.1: uutuutena lastenrinne ja mattohissi

Vaasalaisten oman talviurheilukeskuksen Öjbergetin kaksi isoa rinnettä ja uusi lastenrinne aukeavat tiistaina 19.1.

Loppuviikon aikana Öjbergetillä tykitetään viimeiset lumet, levitetään lumet rinteille sekä pystytetään suoja-aidat. Maanantaina testataan vielä hissin toiminta. Tiistaina 19.1. avataan A- ja B-rinteet sekä uusi lastenrinne. Laskettelurinteet ovat 19.1. alkaen avoinna arkisin klo 17–20.30 ja viikonloppuisin klo 11–17.

Talvilomaviikolla (viikko 9) rinteet ovat avoinna arkisin klo 11–19 ja viikonloppuisin klo 11–18.

Lapsille oma aloittelijarinne

Uutuutena Öjbergetille on valmistunut pienille lapsille tarkoitettu mattohissi. Aloittelijoiden lastenrinne ja 42 metriä pitkä mattohissi sijaitsevat lähellä laskettelukeskuksen parkkipaikkoja, nykyisen pulkkamäen läheisyydessä. Pulkkamäki säilyy, ja sen ja pikkurinteen välissä on metsä ja riittävästi etäisyyttä.

Uusi mattohissi on maksuton ja tarkoitettu noin 3-6-vuotiaille lapsille, jotka vasta harjoittelevat laskettelemista, ei isommille laskijoille.

- Öjbergetin isossa rinteessä oleva ankkurihissi on pienille lapsille hankala. Mattohissi on ollut suunnitteilla pitkään, ja sitä on Vaasaan toivottu paljon, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Alkeisrinteen ja mattohissin kustannukset ovat yhteensä 70 000 euroa.

Muista turvavälit hissijonossa

Kaikkien Öjbergetillä kävijöiden on noudatettava koronarajoitusten mukaisia ohjeistuksia. Hissijonossa on muistettava pitää vähintään 1–2 metrin turvavälit ja myös rinteessä tulee välttää lähikontaktia muihin laskijoihin. Hissiä voi käyttää normaalisti, kaksi henkilöä kerrallaan.

Öjbergetin kahvilaa ja suksivuokraamoa ylläpitää Vaasan hiihtoklubi. Kahvila on avoinna rinteiden ollessa auki. Kahvilassa on säilytettävä turvavälit sekä suositeltavaa käyttää kasvomaskia muulloin kuin ruokaillessa.