Öjbergetin kuntoportaat valmistuivat

Sundomissa sijaitsevalle Öjbergetin mäelle on elokuun lopulla avattu kaikille avoimet kuntoportaat.

Kuntoportaiden pituus on 145 metriä, korkeusero maasta huipulle 40 metriä ja askelmia on 271. Tasaisin välimatkoin on kaksi levähdystasannetta, joissa molemmissa on myös penkit. Portaiden molemmin puolin kulkevat kaiteet.

- Portaita on paljon toivottu, ja nyt saimme toiveen toteutettua. Öjbergetin alueen käyttöä muulloin kuin talvella saadaan nyt lisättyä, iloitsee liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Urakan hintalappu on noin 80 000 euroa. Valaistusta rappusilla ei vielä tässä vaiheessa ole.

- Syksyn käytön ja saadun palautteen perusteella päätetään, onko valaistukselle jatkossa tarvetta, Lehtonen kertoo.

Kuntoportailla ei ole talvikunnossapitoa, sillä mäki toimii talvella laskettelukeskuksena. Nastakengillä ei portaissa saa kävellä, eikä myöskään polkupyörillä ole asiaa portaisiin.