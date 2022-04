Ojituksen oikeustapauksia selvitetty ja kerätty uuteen julkaisuun

Suurin osa julkaisussa käsitellyistä tapauksista on ratkaistu nykyisen vesilain (587/2011) säädöksillä, mutta mukana on myös aiemmalla vesilainsäädännöllä ratkaistuja tapauksia. Julkaisu antaa tietoa ojitusta koskevasta oikeuskäytännöstä ja on suunnattu lähinnä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille ja ELY-keskusten vesiasiantuntijoille, mutta myös muille ojitusasioiden ja vesilain tulkintojen kanssa painiville.

Ojitusta koskevan lainsäädännön on katsottu olevan yksi vesilain haasteellisimmista aihealueista. Lisäksi vesilain ja ympäristönsuojelulain sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisala on osittain päällekkäinen, mikä johtaa haasteisiin käytettävän lain valinnassa ja erilaisten hallinnollisten menettelyjen rajauksissa. Myös ojitusta koskevassa sääntelyssä olevat erilaiset määritelmät ja eri viranomaisten toimivaltakysymykset aiheuttavat haasteita. Julkaisussa on esitelty kolmisenkymmentä oikeustapausta ja ne on valittu erityisesti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisten tietotarpeita varten, sillä suurin osa ojituksia koskevista erimielisyyksistä ratkaistaan juuri kunnissa.

Julkaisun on koonnut oikeustieteen opiskelija osana opintoihin liittyvää harjoittelua ja se täydentää vuonna 2016 julkaistua ja 2018 päivitettyä ”Opas kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille vesilain mukaisten ojitusasioiden ratkaisemiseen”. Opas "Ojitukseen liittyviä oikeustapauksia" on julkaistu Doria-palvelussa suomeksi ja ruotsiksi:

Maankuivatus ja ojitus (ymparisto.fi)

Vesitalousasiantuntija Ilkka Närhi, puh. 0295 029 265 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Vesitalousasiantuntija Outi Leppiniemi, puh. 0295 028 016 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ryhmäpäällikkö Sari Yli-Mannila, puh. 0295 027 962 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi