Olarin Prismaan avattu Boksi-lahjoituspiste madaltaa kynnystä laittaa tarpeeton tavara kiertoon

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen operoimaan Boksi-lahjoituspisteeseen voi lahjoittaa kaikenlaista uudelleenkäyttöön sopivaa pientavaraa, kuten ehjiä ja puhtaita vaatteita, kenkiä, laukkuja, kirjoja, astioita ja muuta kodin käyttö- ja sisustustavaraa. Boksin lokerot on mitoitettu Prisman verkkokaupan tilauksissa käytettävien pahvilaatikoiden mukaan, jotta verkkokaupan asiakas voi näppärästi pakata kotoa löytyvät tarpeettomat tavarat pahvilaatikkoon ja lahjoittaa ne Boksiin seuraavalla ostosreissulla. Boksia voivat käyttää kaikki halukkaat ja se on avoinna ympäri vuorokauden.

Kiertotalouden aktiivinen edistäminen on osa S-ryhmän vastuullisuusohjelman tavoitetta tehdä Suomesta kaikille entistä parempi paikka elää.

– Jotta materia saadaan mahdollisimman hyvin kiertämään, tarvitaan kaikkien osallistumista. Haluamme madaltaa kynnystä tavaroiden kierrättämiseen ja laajentaa kierrätystapojen kirjoa. Boksi-lahjoituspisteen avulla tavaroita voidaan nyt ohjata myös uudelleenkäyttöön perinteisen jätejakeiden keräämisen lisäksi, sanoo HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen asiakastutkimuksissa toive kierrätyspalveluiden helpottamisesta on noussut esiin useasti. Palveluita tuodaankin nyt yhä enemmän ihmisten luonnollisten kulkureittien varrelle.

Tavoitteena tavaroiden pidempi elinkaari

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus huolehtii Boksiin lahjoitettujen tuotteiden asianmukaisesta kierrätyksestä oikeaan paikkaan. Jatkosijoituksessa päätöksentekoa ohjaa ympäristön etu.

– Tarkistamme ja hinnoittelemme Boksiin lahjoitetut tavarat lajittelukeskuksessamme Espoon Nihtisillassa. Sieltä toimitamme ne myyntiin Kierrätyskeskuksen myymälöihin, verkkokauppaan tai myymälöiden ilmaisosastoille. Ensisijainen tavoite on löytää tavaroille ympäristön kannalta paras ratkaisu: mahdollistaa tavaroiden käyttäminen loppuun sellaisenaan tai hyödyntää ne materiaaleina tai varaosina. Tavaroiden elinkaaren pidentäminen mahdollistaa ympäristösäästön, kun uuden valmistamisen sijaan tavarat pysyvät käytössä tavalla tai toisella, kertoo Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen palvelupäällikkö Satu Mäkinen.

– Uudelleenkäytön potentiaalista kertoo se, että tämänhetkisten arvioiden mukaan yhdyskuntajätteeksi päätyvästä tavarasta peräti 10–20 prosenttia on uudelleenkäyttökelpoista. Kuitenkin vain noin prosentti siitä päätyy tällä hetkellä kiertoon, Mäkinen sanoo.

Kierrätyskeskuksen suuntaa antavalla kiertotalouslaskennalla voi arvioida muun muassa, kuinka paljon luonnonvaroja säästyy kierrätetyn hankkimisella uuden ostamisen sijaan. Laskentakertoo, paljonko luonnonvaroja olisi kulunut ja hiilidioksidipäästöjä syntynyt vastaavan uuden tuotteen valmistuksessa. Esimerkiksi ostamalla käytetyn villapaidan säästää keskimäärin yli 120 kg kiinteitä luonnonvaroja.

Olarissa kierrätetään aktiivisesti

Olarin Prismassa on jo vuosien ajan tarjottu asiakkaille mahdollisuus kierrättää sen omalla ekopisteellä. Sen ohella myymälä vastaanottaa paristoja ja piensähköelektroniikkaromua. Asiakkaat voivat palauttaa myymälään myös mustekasetteja. Lisäksi Helsingin Sokokset ja HOK-Elannon kaikki Emotionit vastaanottavat vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavia kosmetiikkatuotteita, kuten vanhentuneita kynsilakkoja sekä hajuvesiä, ja toimittaa ne vaarallisten jätteiden käsittelyyn.

– Olarin Prisman oma ekopiste on ollut todella suosittu ja siksi on luontevaa aloittaa uusi kierrätyspalvelu juuri Prisma Olarista. Keräämme asiakkailtamme palautetta syksyn aikana ja mietimme sen pohjalta palvelun laajentamista muihinkin Prismoihin. Olennaista on, että palvelu aidosti helpottaa asiakkaidemme arkea, Kattilamäki sanoo.