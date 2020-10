Ole.Fit panostaa kasvuun ja Koronan jälkeiseen aikaan

Suomen nopeimmin kasvua tekevä kuntokeskusketju Ole.Fit katsoo koronan jälkeiseen aikaan. Ketju haastaa vallitsevaa markkinaa ja koronaa avaamalla syksyn aikana ainakin neljä uutta keskusta. Ole.Fit toimii tällä hetkellä jo 35 toimipisteen voimin.

Koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet raskaasti kuntokeskusten toimintaa kaikkialla maailmassa, myös Suomessa. Ole.Fit-kuntokeskusketjussa ja sen 35 toimipaikassa on kuitenkin katsottu koko ajan rohkeasti eteenpäin haastavasta ajasta huolimatta.

– Kannamme huolta liiketoiminnan lisäksi myös ihmisten hyvinvoinnista, toteaa Tomi Peltonen, Ole.Fit-keskusten takana olevan Fit Global Oy:n hallituksen puheenjohtaja. –Korona-aikana on unohtunut, miten tärkeää liikunta on ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta. Liikunnasta saatavat kansantaloudelliset hyödyt ovat helposti mitattavissa rahalla, ja päinvastoin. Pelkäämmekin, että koronan jäljiltä liikkumattomuuden haitat tulevat korostumaan jo lyhyelläkin aikavälillä. Panostamalla kasvuun juuri nyt haluamme omalta osaltamme olla auttamassa ihmisiä sekä henkisesti että fyysisesti palaamaan takaisin normaalielämän pariin – sellaisena kuin uusi normaali koronan jälkeen käsitetään.

Nopean kasvun mahdollistaa Fit Global Oy:n kehittämä liiketoimintamalli, jossa osa toimipisteistä on ketjun omistuksessa ja ohjauksessa ja valtaosa Ole.Fit-yrittäjien hallitsemia omia, erittäin itsenäisesti toimivia kuntokeskuksia. Ole.Fit-mallissa paikallisyrittäjiä autetaan menestymään ja heidän toimintaansa tuetaan toimipaikan hankinnasta ja lanseerausmarkkinoinnista toimipisteen kehittämiseen.

Lisää osaamista kuntokeskusten kehittämiseen

Koronavirukseen liittyvät rajoitukset ja niistä johtunut välitön asiakkaiden vähentyminen keskuksissa sai Ole.Fit-ketjun kehittämään toimintojaan entistä rivakammin. Samalla on pyritty huolehtimaan, että myös kehitystyöhön on myös riittävät resurssit.

– Palkkasimme sisäisen asiakkuuspäällikön auttamaan kuntokeskusyrittäjiämme arjen toiminnassa. Nyt syyskuussa työnsä aloittanut Minna Halme tuo jokaiseen Ole.Fit-kuntokeskukseen lisää osaamista ja työkaluja toiminnan kehittämiseen, Tomi Peltonen kertoo.

Uudet kuntokeskukset avattu Ilmajoelle, Tampereelle ja Raisioon

Ole.Fit on kasvanut muutamassa vuodessa yhdeksi Suomen suurimmista kuntokeskusketjuista. Ketju on avannut vuosittain 6–10 uutta kuntokeskusta eri puolille Suomea. Tänä syksynä uusia keskuksia on avattu kolme. Ne sijaitsevat Ilmajoella, Tampereella ja Raisiossa.

– Avaamme syksyn aikana uuden kuntokeskuksen myös Pihtiputaalle. Lisäksi neuvottelut ovat kesken muutaman muun kohteen kanssa, ja toivottavasti pääsemme etenemään niidenkin suhteen nopeasti, sanoo Peltonen.