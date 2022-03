Oletko aikeissa ruopata rantaasi?

Ruoppaustöistä tulee ilmoittaa etukäteen ELY-keskukseen ja vesialueen omistajalle

Suunnitteletko ruoppaustöitä vielä tälle keväälle? Mikäli vastaus on kyllä, muista tehdä ilmoitus ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista.

Ilmoituksen perusteella ELY-keskus arvioi tapauskohtaisesti hankkeen lupatarpeen. Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaus tarvitsee aina vesilain mukaisen luvan aluehallintovirastolta. Lupa vaaditaan myös esimerkiksi silloin, jos ruoppaus aiheuttaa kohdealueella luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista tai haittaa kalakantoja.

Ruoppauksia voi pääsääntöisesti toteuttaa vain virkistyskäyttökauden ulkopuolella, eli 1.9.–30.4. välisenä aikana. Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta.

Ruoppausmassojen läjityskin vaatii tarkkuutta

Ylös kaivettuja ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman omistajan suostumusta, eikä vesialueelle ilman aluehallintoviraston myöntämää lupaa. Ruoppausmassojen läjitys tulee toteuttaa siten, että ne eivät pääse takaisin vesistöön esimerkiksi sateen, aallokon tai tulvan myötä. Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet tulee siistiä ympäristöön sopivaksi.

Vältä konfliktit olemalla avoin ja suunnitelmallinen

Ruoppauksen kohteena olevan vesialueen omistajalle pitää muistaa ilmoittaa. Rantakiinteistön omistaja saattaa monesti ajatella, että oman rannan läheisyydessä oleva vesialue kuuluu hänen hallintaansa. Vesialue ja rannassa mahdollisesti oleva vesijättö ovat kuitenkin tyypillisesti osakaskunnalle kuuluvaa yhteistä vesialuetta, joka ei kuulu rantakiinteistöön.

Ruoppaustyön toteuttamisesta on tärkeää keskustella ja sopia myös lähinaapureiden kanssa väärinymmärrysten ja riitojen välttämiseksi. On hyvä muistaa, että ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja mahdollisesti aiheuttamistaan haitallisista seurauksista.

Miten ilmoitetaan?

Ruoppausilmoituksen tekemisessä suositellaan käyttämään ymparisto.fi -verkkopalvelun sähköistä ilmoituslomaketta. Ilmoituksen tekeminen on maksutonta.