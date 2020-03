Oletko herkkä ja tahdot ottaa elämäsi langat käsiisi?

Lauantaina annetaan puheenvuoro herkkyydestä luennoivalle Isabella Törnerille, joka ottaa haltuun Lapinlahden Lähteen auditorion 7.3.2020 klo 14.00.

Oletko ahdistunut, polttamassa itsesi loppuun tai joudutko usein toisten kynnysmatoksi? Jos vastasit kyllä, olet mitä ilmeisimmin herkkä sielu. Herkkyyden lahja opastaa sinut hellävaraisesti seisomaan itsesi rinnalla, asettamaan rajoja, rakastamaan itseäsi ja seuraamaan unelmiasi. Herkkä ihminen kokee toisten ihmisten tarpeet tärkeämpinä kuin omansa, joten hän unohtaa helposti huolehtia itsestään. Miellyttämisen seurauksena herkkä ajautuu helposti palkitsemattomaan työhön ja myrkyllisiin ihmissuhteisiin, ja saa osakseen heikon itsetunnon.

Tämä on luento sinulle, jonka sydän sanoo, että nyt riittää. Tahdot ottaa elämäsi langat takaisin käsiisi, ennen kuin ne lipsuvat kokonaan sormiesi välistä. Opettele käyttämään herkkyyden lahjaasi intuition, enkeliyhteyden ja villeimpien haaveidesi kautta.

Isabella Törner rakastaa merta, hengellisyyttä, syvällisiä keskusteluja ja joogaa. Hän on joogaopettaja, hyvinvoinnin kouluttaja ja ammattitaitoinen valmentaja. Ennen kaikkea hän on kuitenkin herkkä ihminen. Hän on koko elämänsä miellyttänyt toisia ihmisiä luullen sen olevan paras tapa olla ystävällinen ja antaa rakkautta. Huomattuaan sen toimimattomaksi tavaksi elää, hän kirjoitti Herkkyyden lahjan (Basam Books 2019) jakaakseen saamansa tiedon enkeleistä ja intuitiosta. Kutsumuksena Törnerillä on levittää rakkautta ja valoa ihmisten keskuuteen.

Aika: 7.3.2020 klo 14.00

Paikka: Lapinlahden lähde auditorio

Haastattelijana Juha Dansson

Tervetuloa!