Olga Kokon Äitimaa on koskettava ja hauska romaani elämän yllätyksellisyydestä, ystävyydestä ja äitiydestä

August-ehdokas: suomalaisen Ellen Strömbergin nuortenromaani ehdolla Ruotsin arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon saajaksi 24.10.2022 19:00:00 EEST | Tiedote

Nuortenromaani Mehän vaan mennään siitä ohi on yksi kuudesta lasten- ja nuortenkirjallisuuden August-ehdokkaasta. August-palkinto on Ruotsin merkittävin ruotsinkielisen kirjallisuuden palkinto. Palkinto jaetaan August-gaalassa 28.11.2022. Palkintosumma on 100 000 kruunua.