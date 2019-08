Olga Temosen (Teit meistä kauniin, Jumalan kaikki oikut) tähdittämän Aika jonka sain -elokuvan kuvaukset käynnistyvät tällä viikolla Kouvolassa

Lehdistötiedote 21.8.2019. Aika jonka sain -elokuva kertoo pararatsastaja Jaana Kivimäen koskettavan selvitymistarinan onnettomuutta edeltävästä ajasta aina ensimmäisiin Paralympialaisiin asti.

Kivimäki menettää liikuntakykynsä onnettomuudessa, missä kuorma-auton vioittunut perälauta kaatuu häneen päälleen murtaen hänen selkärankansa. Sitkeä nainen jatkaa elämänsä pyörätuolissa ja päättää tähdätä pararatsastajaksi. Tällä hetkellä Jaana Kivimäki on maailman neljänneksi paras pararatsastaja luokassaan. Kivimäki tähtää tällä hetkellä 2020 Tokion Paralympialaisiin.

Elokuva on ensimmäinen Olga Temosen pääosa.

”Olen todella innoissani tästä roolista. On uskomattoman hienoa olla ensimäisessä kotimaisessa ratsastusmaailmaan sijoittuvassa elokuvassa, jossa lisäksi ensimmäistä kertaa nähdään pääroolissa henkilö, joka on pyörätuolissa. Toivon, että tämä elokuva antaa voimaa ja innoitusta vammautuneille ihmisille. Uskon, että he tulevat meille kaikille enemmän nähdyksi tämän elokuvan kautta”, kertoo Olga Temonen.

Elokuvan muissa rooleissa nähdään mm. Sebastian Rejman (Syke, 95), Pilvi Hämäläinen (Keisari Aarnio, Putous), Satu Silvo (Luokkakokous, Äpärä), Micke Rejström (Valmentaja, Raid) ja Riitta Havukainen (Fakta Homma, Aallonmurtaja).

Jaana itse kommentoi elokuvan teon alkamista:

”Onhan tämä aika mielenkiintoista ja jännittävää. Olen toisaalta aika otettu, että tarinani päätyy valkokankaalle. Minulla onkin kaksi isoa jännitettävää tälle syksylle. Tämä elokuva ja tietenkin juuri alkavat ratsastuksen EM-kisat täällä Hollannissa. Toivon kaikkea hyvää alkaneille kuvauksille.”

Elokuvaa kuvataan kahdessa eri osassa syksyllä 2019. Elokuvan ensi-ilta on 13.3.2019.

Ensimmäinen kuvausjakso 20.8. - 7.9.

Toinen kuvausjakso 14.- 28.10.

Elokuvaa kuvataan Elimäellä, Kouvolassa, Kotkassa ja Hämeenlinnassa.

