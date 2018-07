Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminta päättyy ensi vuoden alussa

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n toiminta päättyy vuoden 2019 alussa, koska yhdistys on päätetty purkaa. Kuluvan vuoden loppuun asti toiminta jatkuu tavalliseen tapaan. Samalla järjestö käy neuvotteluja yhteistyökumppaneidensa kanssa toimialatason sopimusvelvoitteiden ja mahdollisten muiden palveluiden uudelleen järjestämiseksi.

-Öljy- ja biopolttoaineala ry on toiminut vuodesta 1970 saakka toimialan kattojärjestönä eri nimillä. Järjestö on tehnyt merkittävää ja tuloksellista työtä paitsi alan edunvalvonnassa, myös alan ympäristötyön kehittäjänä, energiatehokkuuden edistäjänä, sekä teknisen lainsäädännön ja standardoinnin parissa. Energiakenttä ja siihen liittyvä kotimainen ja EU-ohjaus ovat kuitenkin viime vuosien kuluessa muuttuneet niin, että jäsenistön yhteisen toimintalinjan määrittely isoissa energia- ja ilmastopoliittisissa kysymyksissä on erittäin haastavaa. On arvioitu, että entisen kaltaiselle koko alan yhteiselle edunvalvonnalle ei enää löydy riittävää pohjaa, mikä johtaa järjestön toiminnan päättymiseen, toteaa Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Lehmus.

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n jäseniä ovat Neste Oyj, Neste Markkinointi Oy, St1 Oy, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK, Oy Teboil Ab ja Öljy- ja Kaasutekniikka ry.

Järjestön toiminnan päättyessä loppuu myös sen omistaman Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toiminta. Öljy- ja biopolttoaineala ja Öljyalan Palvelukeskus käynnistävät yhteistyökumppaneidensa kanssa neuvottelut eri projektien, hankkeiden ja muiden toimintojen tulevaisuudesta.

Lisätietoja: Öljy- ja biopolttoaineala ry, hallituksen puheenjohtaja Matti Lehmus, puh. 050 458 4072; toimitusjohtaja Helena Vänskä, puh. 040 581 6786; varatoimitusjohtaja, Öljyalan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtaja Pekka Huttula, puh. 040 503 9465