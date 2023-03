Olli Joensuu Helsingin NMKY:n pääsihteeriksi

Helsingin NMKY ry:n hallitus on valinnut uudeksi pääsihteeriksi Olli Joensuun. Joensuu siirtyy tehtävään Veikkauksen sidosryhmäpäällikön tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut pääsihteerinä muun muassa Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:ssä sekä Nuorisoasuntoliitossa. Lisäksi hän on toiminut yli kaksikymmentä vuotta luottamustehtävissä nuoriso-, sosiaali- ja terveysjärjestöissä.



Helsingin NMKY:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Niskanen kertoo, että avoinna ollut tehtävä herätti mielenkiintoa ja hyviä hakijoita oli paljon.



– Näin suuri kiinnostus pääsihteerin tehtävää kohtaan kertoo, että Helsingin NMKY on vetovoimainen ja haluttu työpaikka.



– Olli Joensuusta Helsingin NMKY saa yhdistyksen arvoihin sitoutuneen osaavan ammattilaisen, jolla on hyvät verkostot valmiina. Vankka kokemus nuorisotyöstä ja johtotehtävistä luovat Joensuulle hyvät edellytykset luotsata Helsingin NMKY:tä tulevina vuosina, Niskanen tiivistää.



Olli Joensuu kertoo ottaneensa innolla pääsihteerin tehtävän vastaan.



– On ilo päästä mukaan näin merkittävään konserniin tekemään monipuolista nuorten hyvinvointia edistävää työtä. Tässä työssä yhdistyy monta minua kiinnostavaa osa-aluetta nuorisotyön ja liikunnan parissa, Olli Joensuu tähdentää.



– Olen seurannut Namikan työtä aiemmista työrooleistani käsin ja nähnyt, miten ammattimaisesti ja suurella sydämellä namikalaiset työskentelevät lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Minulle on kunnia päästä mukaan tähän työhön.



Joensuu aloittaa tehtävässään 3.4.2023.