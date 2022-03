Olli Rehnin uusi kirja pohtii Suomea tasavaltana ja osana Eurooppaa

Kun pandemia peruutti Suomen Pankin pääjohtajan Olli Rehnin menot, avautui aikaa ja energiaa pohdiskella, millainen on suomalainen yhteiskunta ja Suomen asema maailmassa. Inspiraation lähde oli Suomen kansa, maailman onnellisin.

Elämmekö illuusioiden vallassa – vai olemmeko vain kovin vähään tyytyväisiä? Leipäjonot, verrattain korkea työttömyys, toistuvat työmarkkinariidat ja pitkään väännetty sote-uudistus saa kysymään, olemmeko maailman onnellisin kansa vain siksi, ettei paremmasta väliä? Rehn pohtii näitä kysymyksiä eri näkökulmista: talouden ja muuttuvan työelämän, oikeusvaltion ja demokratian, historian ja kansallisen turvallisuuden.

Lisää painoa ja pakkoakin pohdintoihin on aiheuttanut Venäjän laiton, häikäilemätön hyökkäys Ukrainan tasavaltaan. Jo 15 vuotta sitten alkanut Venäjän käänne kovaan voimapolitiikkaan toi 24. helmikuuta täysimittaisen sodan painajaismaiset kauhut takaisin Eurooppaan, kahdeksan vuotta Krimin niemimaan valtauksen jälkeen. Elämme nyt saman luokan historiallista käännettä kuin Berliinin muurin murtuessa, mutta peruutusvaihteella. Euroopan turvallisuuden perusta on järkkynyt, minkä johdosta suomalaisetkin joutuvat käymään läpi oman turvallisuuspolitiikkansa vaihtoehdot. Niitä Rehn punnitsee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan valossa.

Kirjaa kannattelee perin juurin tasavaltalainen ajatus kansallisesta eheydestä ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Venäjän rujo voimapolitiikka vain korostaa Suomen uudistamisen ja Euroopan yhtenäisyyden merkitystä.

FT Olli Rehn on Suomen Pankin pääjohtaja vuodesta 2018. Rehn on työskennellyt neljä vuosikymmentä Suomen tasavallan ja Euroopan unionin tehtävissä. Hän on toiminut mm. kansanedustajana, ministerinä ja Euroopan komission varapuheenjohtajana.

Olli Rehn: Onnellisten tasavalta (Docendo 2022), sidottu, 384 sivua.

