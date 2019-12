Olo Groupin ravintoloihin suomalaista huipputeknologiaa

Olo Group on valinnut kotimaisen Fredman Groupin toimittamat digitaaliset omavalvonta- ja johtamispalvelut varmistamaan ravintolatoimintojensa ruokaturvallisuutta ja vähentämään hävikkiä. Fredmanin älykkäät keittiönjohtamispalvelut automatisoivat huippuravintoloiden arkirutiineja ja helpottavat keittiöhenkilökunnan työtä minimoimalla ruoanlaittoon ja asiakaspalveluun kuulumattomia toimenpiteitä.

Olo Group ottaa kaikissa toimipisteissään käyttöönsä Fredman Groupin älykkäät keittiönjohtamispalvelut. Ravintolayhtiöstä tulee myös kotimaisen perheyhtiön kehittämien palveluiden brändilähettiläs.

”Omavalvonta on ravintola-alalla kaiken toiminnan lähtökohta tilojen puhtauden ja raaka-aineiden turvallisuudenkin varmistamiseksi. Vaikka me olemme valinneet linjaksemme huipputason ruokaelämykset, pätevät samat säännöt ihan kaikille ruoan parissa työtään tekeville. Keittiöhenkilökunnan mielestä usein raskasta omavalvontaprosessia on onneksi mahdollista helpottaa älykkään teknologian keinoin ja siinä suomalaiset ovat maailman parhaita. Fredman on alan uranuurtaja ja luo uusia digitaalisia käytäntöjä ja standardeja ravintola-alalle”, kertoo Olo Groupin perustajiin kuuluva keittiömestari Pekka Terävä ja jatkaa: ”Fredman on esimerkki siitä, että keittiö- ja raaka-aineosaamisen ohella Suomesta löytyy maailmanluokan näkemystä ja osaamista siitä, miten huipputeknologia valjastetaan varmistamaan ruokaturvallisuus, vastuullisuus ja kestävät ympäristöarvot.”

Fredman Groupin kehittämät ja toimittamat palvelut ovat tehneet tiedolla johtamisen mahdolliseksi myös ravintola-alalla. Food tech -palvelut tuottavat ja analysoivat keittiön eri prosesseista tietoa, jolla tehostetaan ravintolan liiketoiminnan johtamista ja annetaan ruoanlaiton ammattilaisille enemmän mahdollisuuksia keskittyä luovuuteen ja asiakaskokemuksen varmistamiseen.

”Fredman Pro -palvelu auttaa esimerkiksi huolehtimaan siitä, että ravintoloissa, tapahtumissa ja catering-keikoilla tarjottavat raaka-aineet ja niistä valmistetut annokset säilyvät tuoreina ja oikean lämpöisinä koko matkan raaka-aineiden vastaanotosta lautaselle saakka. Automatisoitu omavalvonta vähentää myös hävikkiä, sillä tiedämme jatkuvasti jääkaappiemme sisällön. Olemme ylpeitä päästessämme esittelemään käyttämiämme Fredman-palveluita myös muille alan toimijoille”, lisää Terävä.

Suomalainen Fredman Pro on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka sopii niin pienten kuin suurten ammattikeittiöiden tarpeisiin. Palvelu on integroitu ravintolan päivittäisiin prosesseihin ja sen laitteisiin ja tiloihin asennettavat anturit keräävät tietoa keittiöstä vuorokauden ympäri.

”Olo Group on erinomainen näyteikkuna siihen, missä kaikessa huipputason ravintola voi käyttää älykkäitä palveluita. Tulemme hyödyntämään heidän kokemuksiaan myös kansainvälisessä markkinoinnissamme, sillä Food Campin keittiömestari Mikko Kaukonen edustaa paitsi Suomea, myös meitä maailman arvostetuimmassa kokkikilpailussa Bocuse d’Orissa”, iloitsee Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman.

Olo Group Oy on Michelin-tähtiravintola Olon ympärille kasvanut persoonallisten huippuravintoloiden ja rajoja rikkovien ruokailukokemusten ryhmä. ​ Ravintola Olon lisäksi ryhmään kuuluvat ravintolat Garden by Olo, Emo ja Nude. ​Olo Groupiin kuuluu myös korkeatasoisia catering-palveluita tarjoava Food Camp Finland, joka pyörittää myös lounasravintola Maritoria Helsingin Herttoniemessä. Lisäksi yrityksen osaamisalueeseen kuuluu tapahtumien järjestäminen, konsultointi ja food service -alan toimijoiden kouluttaminen ravintoloista ruokateollisuuteen. Olo Groupiin kuuluu myös viinien verkkokauppa ja yrityspalvelu Bottlescouts.​

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita®-liinat, Comple®-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmu®kelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.