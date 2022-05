Olympiamitalistit Iivo Niskanen ja Neymar jr juoksevat yhdessä hyvän puolesta

Tietoa Wings for Life World Run -tapahtumasta

Wings for Life World Run järjestetään vuosittain yhtenä päivänä toukokuussa eri puolilla maailmaa. Kaikki osallistujat starttaavat samaan aikaan joko paikan päällä nimetyissä kaupungeissa tai Wings for Life World Run -sovelluksen avulla. Ei ole väliä, onko osallistuja ammattiurheilija, harrastusjuoksia vai aloittelija, sillämaaliviivaa ei ole olemassa, sen sijaan 30 minuuttia lähdön jälkeen virtuaalinen Catcher Car aloittaa takaa-ajon ja ohittaa juoksijat sekä rullaajat yksi toisensa jälkeen. Tuloksia ei mitata ajalla vaan saavutetulla matkalla. Wings for Life World Run -juoksun todellinen kauneus on siinä, että kaikki ovat maaliin pääseviä ja jokainen voi asettaa henkilökohtaisen matka- ja aikatavoitteensa.

Vuoden 2022 Wings for Life World Run -juoksuun on jo ilmoittautunut juoksijoita ja pyörätuolin käyttäjiä 189 maasta.

Kansainväliset julkkikset liittyvät liikkeeseen

Vuodesta 2014 lähtien uskomaton määrä, yhteensä miljoona osallistujaa on liittynyt maailmanlaajuiseen juoksutapahtumaan. Tähän porukkaan lukeutuu mm. kansallissankari Iivo Niskanen, jalkapallotähti Neymar da Silva Santos Jr, viisinkertainen Dakar-rallin mestari Cyril Despres, tennisammattilaiset Matteo Berrettini ja Stefanos Tsitsipas sekä vesiurheiluikoni Robby Naish – jotka kaikki aikovat osallistua sunnuntaina, ja kannustavat seuraajiaan liittymään mukaan liikkeeseen.

Kaikki ovat tervetulleita

Vuonna 2020 osallistunut 99-vuotias Michael Ferscak Jamaikalta, joka juoksi 10 kilometriä, ja on tällä hetkellä vanhin rekisteröitynyt osallistuja.

"Wings for Life World Runin kauneus on siinä, että siihen voi osallistua aivan kuka tahansa ja olla osa jotain todella suurta", sanoo Anita Gerhardter, voittoa tavoittelemattoman Wings for Life -säätiön toimitusjohtaja. "Viime vuosi oli todella mahtava - olosuhteisiin nähden uskomaton. Odotamme innolla sunnuntaita, jotta saamme jälleen viettää upean päivän maailmanlaajuisen yhteisömme kanssa. Wings for Life World Runin osallistumismaksuista 100 prosenttia menee laboratorio- tai klinikkatyöskentelyyn, ja olemme nähneet parin viime vuoden aikana uskomattomia tuloksia, joten katsomme tulevaisuuteen todella toiveikkaina. Parannuskeinon löytäminen selkäydinvammaan: se on pysäyttämätöntä."

Tietoa Wings for Life World Run -juoksusta ja ilmoittautumisesta on saatavilla osoitteessa www.wingsforlifeworldrun.com.

Ne, jotka eivät voi itse osallistua Wings for Life World Runiin, ja kaikki kotona olevat fanit voivat olla mahdollisimman lähellä tapahtumia katsomalla Live Experience -tilaisuutta osoitteissa www.wingsforlifeworldrun.com ja www.redbull.tv. Lähetys alkaa klo 14.00