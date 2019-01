Olympiastadionin uudet penkit ovat suomalainen innovaatio

Helsingin Olympiastadionin uudet penkit ovat suomalaisen innovaatiotyön tulos. Stadionin istuimet hankittiin poikkeuksellisesti innovaatiokumppanuusmenettelyllä, jossa tarjoajat sitoutuivat kehittämään uusia ratkaisuja.

Olympiastadionin pääkatsomo ja kaarteet valmistuivat vuonna 1938. Puupenkit ja niiden juoksuratojen suuntaa toistava rimoitus ovat leimanneet katsomojen arkkitehtuuria. Olympiastadionin uudistustyön yhteydessä katsomoihin suunniteltiin muutoksia turvallisuuden ja palvelutason parantamiseksi, erityisryhmien huomioimiseksi ja hyvien katsomopaikkojen määrän maksimoimiseksi. Samassa yhteydessä myös stadionin penkit uudistetaan.

Tavoitteena oli löytää istuin, joka kunnioittaa alkuperäistä selkeää muotokieltä ja on samalla ergonominen ja toimiva. Markkinoilla ei ollut valmista puu- tai puukomposiittituotetta, joka täyttäisi materiaalin kestävyyden, huollon ja paloturvallisuuden vaatimukset. Lisäksi uuden istuimen tuli täyttää stadionia koskevat rakennussuojelun vaatimukset.

Hankintaprosessi alkoi kesällä 2017. Tarjousten perusteella valittiin innovaatiokumppaneiksi kolme eri ryhmittymää. Kumppanuuksien aikana kehitettiin kunkin ryhmittymän kanssa erikseen katsomon istuinta kumppanin toimittaman arkkitehdin suunnitelmiin perustuvan prototyyppi-istuimen pohjalta. Prosessiin sisältyi väliarviointeja, jossa arvioitiin ja viimeisteltiin esimerkiksi istuinten ergonomiaa, materiaaleja ja yksityiskohtia. Innovaatiokumppanit jättivät syksyllä 2018 lopulliset tarjouksensa, joiden pohjalta toimittaja valittiin. Heidän kanssaan jatkettiin kehitystyötä ja istuimelle tehtiin vielä esimerkiksi tarkemmat paloturvallisuuskokeet.

”Olympiastadion uudistetaan nykyaikaiseksi tapahtuma-areenaksi, joka tarjoaa elämyksiä kaikille suomalaisille. Katsojalle ja käyttäjälle tapahtumassa erityisen tärkeässä roolissa ovat istuimet. Niiden pitää olla mukavat ja toimivat, mutta samalla muotoilultaan ajattomat ja tyylikkäät, jotta ne sopivat stadionin ainutlaatuiseen arkkitehtuuriin. Olen erittäin iloinen, että onnistuimme yhdessä kehittämään innovaatiokumppanuusmenettelyn kautta varta vasten stadionille suunnitellut istuimet, jotka edustavat alkuperäistä stadionin henkeä. Toivottavasti uusista istuimista muodostuu yhtä legendaarisia kuin aiemmista penkeistä”, toteaa Olympiastadionin uudistus- ja perusparannushankkeen arkkitehti Kimmo Lintula.

Ympäristöystävällinen ja kotimainen tuote

Uuden istuimen toteuttajaksi valittiin lopulta salolainen perheyritys Piiroinen. Istuimen runko on erikoispinnoitettua terästä ja rimat puukomposiittia. Istuin ja sen osat valmistetaan Suomessa. Suunnittelun lähtökohtana on ollut pitkä käyttöikä ja kestävyys: istuin on mukava ja hengittävä, mutta samalla helppo puhdistaa ja korjata. Istuinosa nousee vastapainon avulla ylös, kun penkkiä ei käytetä. Näin kulkukäytävä on mahdollisimman leveä ja istuin pysyy puhtaampana. Jokaiselle stadionin katsomopaikalle on erillinen numeroitu istuin.

”Olympiastadionin uusi istuin on ympäristöystävällinen ja kotimainen tuote. Puukomposiitin valmistuksessa käytetään prosessin sivutuotteita eli ns. hukkapaloja. Siten uusi istuin edustaa kestävän kehityksen periaatteita ja sen hiilijalanjälki on pieni. Tärkeää on tietysti myös käyttömukavuus: puukomposiitti materiaalina on esimerkiksi lämpimän tuntuista verrattuna puhtaaseen muoviin. Suomalaisena perheyrityksenä olemme äärettömän ylpeitä, että pääsemme toteuttamaan istuimet uudistuvalle Olympiastadionille”, sanoo Piiroisen toimitusjohtaja Risto Piiroinen.

Suomalaiset pääsevät myös tutustamaan Olympiastadionin uuteen istuimeen jo ennen stadionin ovien avautumista. Uusi istuin tulee nimittäin kansalaisten koeistuttavaksi Helsingin keskustassa vuoden 2019 aikana.

Fakta: Olympiastadionin uusi istuin

- Kehitetty erityisesti Olympiastadionille innovaatiokumppanuusmenettelyn kautta

- Runko terästä, istuinosa puukomposiittia

- Suunniteltu ja valmistettu Suomessa

- Jokaiselle stadionin katsomopaikalle on erillinen numeroitu istuin

- Istuimia tulee stadionille noin 36 200 kappaletta

