Oma koppa käsissä kauppareissulla

Osuuskauppa Hämeenmaa tekee vastuullisuustyötä monin eri tavoin, huomioiden niin ympäristön kuin yhteiskuntavastuunkin. Osuuskaupan omat, kierrätysmuovista valmistetut ostoskorit ovat nyt tulleet myyntiin kaikkiin Hämeenmaan markettoimipaikkoihin.

– Ostoskoreja on myynnissä kaikissa Prismoissamme, S-marketeissamme ja Sale-myymälöissämme, Hämeenmaan asiakkuusjohtaja Jaana Järvenselkä kertoo.

Yhden korin hinta on 9,90 euroa. Oma koppa käsissä -tekstillä varustetut korit löytyvät myymälässä kassalinjaston läheisyydestä.

– Asiakkaamme ovat esittäneet toistuvasti toiveita siitä, että kaupan ostoskorin voisi ostaa omaksi. Nyt se on mahdollista, kun olemme suunnitelleet heille ihan oman korin, toteaa Järvenselkä.

Korin logossa on tekstin lisäksi hashtag #vastuullisemminyhdessä. Taustalla on ajatus siitä, että me kaikki voimme tehdä yksilöinä yhä vastuullisempia valintoja, mutta yhdessä kauppa ja asiakkaat voivat tehdä vieläkin merkittävämpää vastuullisuustyötä.

– Kierrätysmuovista valmistetun tuotteen ostaminen on sikäli hyvä valinta, että muovin hävittäminen on itse asiassa sen valmistamista haitallisempaa, Jaana Järvenselkä huomauttaa.

Hämeenmaan oma ostoskori taipuu paljon muuhunkin kuin kauppareissuihin, ja se myös kestää hyvin aikaa.