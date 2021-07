Oma talo meren päällä on kohta totta

Asumiselle haetaan jatkuvasti uusia innovatiivisia ratkaisuja. Asuntomessuille Loviisassa 2023 nähdään jotain aivan uutta ja erilaista: suomalainen GR Group Oy rakentaa meren päälle CLT-rakenteisia kelluvia omakotitaloja.

Loviisan kaupungilta toivottiin jo kaavoitusvaiheessa kaavaa, joka mahdollistaisi kelluvan rakentamisen. Kuningattarenranta on alueena mitä mainioin, jonne kelluva asuminen istuu kuin piste i:n päälle. Pitkin matkaa kiinnostus kelluvien talojen suunnitelmiin ja projektin kehittymiseen kaavasta kohti toteutusta on ollut huomattava.

– Asuntomessut haluaa olla kokeilu- ja kehityspaikka uusille asumisen ratkaisuille. Kelluva rakentaminen on mielenkiintoinen teema. Olemme iloisia, että Suomesta löytyi sopiva toteuttaja tälle uudelle ratkaisulle ja että konseptia viedään eteenpäin ja syntyy uutta. On nähtävissä, että ihmisiä kiinnostavat asunnot veden äärellä ja jopa päällä, kertoo projektijohtaja Timo Koskinen Suomen Asuntomessuilta.

Projekti herätti monien tahojen mielenkiinnon jo tonttihaun aikana. Hakemusten joukosta rakentajaksi valikoitui GR Group Oy Ltd. Yritys on suomalainen puurakentamiseen ja ekologiseen rakentamiseen erikoistunut rakennusliike.

– Tavoitteenamme on nostaa Loviisan kelluvan asuntoalueen myötä suomalaisen puurakennusosaamisen näkyvyyttä ja laajentaa ihmisten näkemystä ekologisen ja modulaarisen rakentamisen mahdollisuuksista. Ekologinen rakentaminen ei tarkoita rakentamisen laadusta tinkimistä, vaan päinvastoin se mahdollistaa kansainväliselläkin laatustandardilla katsottuna erittäin laadukkaan, tyylikkään sekä terveellisen asumisen lopputuloksen. Teemme kelluvien talojen alueesta kokonaisuuden, mistä kaikki voivat olla ylpeitä, visioi toimitusjohtaja Olli Ala-Kojola GR Group Oy Ltd:stä.

GR Group Oy Ltd:n suunnitelmissa on rakentaa CLT-rakenteisia kelluvia omakotitaloja, jotka ovat huoneistoalaltaan 72,5–135 m2. Taloja voi asukkaan toiveiden mukaisesti myös räätälöidä, joten jokaisesta kodista tulee uniikki.

– Odotan mielenkiinnolla tämän projektin etenemistä, kuten kaikkia muitakin upeita projekteja täällä Kuningattarenrannalla. Asuntomessuille Loviisaan 2023 on rakentumassa uusia ja innovatiivisia asumismuotoja, iloitsee projektipäällikkö Niina Okkonen.