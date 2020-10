Omaishoitajaliitto vaatii: Omaishoidon kehittämiseen kansallinen strategia

Avustusten väheneminen iskisi omaishoitajiin 24.8.2020 16:47:44 EEST | Tiedote

Omaishoitajaliitto jäsenyhdistyksineen on erittäin huolissaan valtiovarainministeriön vuoden 2021 talousarvioesityksestä, jonka mukaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn veikkausvoittotuotoista jaettavat avustukset supistuisivat kolmanneksella kuluvaan vuoteen verrattuna. Tämä tarkoittaisi pahimmillaan omaishoitajien saaman valmennuksen sekä yksilöllisen ja joustavan neuvonnan sekä vertaisryhmätoiminnan merkittävää vähenemää. Omaishoitajayhdistysten tarjoamat vertaisryhmät, neuvonta sekä Ovet-valmennus ja virkistystoiminta on olennaista omaishoitajien kuormituksen ennaltaehkäisyssä. Nämä toiminnot lieventävät omaishoitajien kokemaa hätää ja kokemusta yksin jäämisestä sekä ehkäisevät myös kriisejä. Vaativassa ja sitovassa omaishoitotilanteessa omaishoitajan elämä usein kaventuu ja sosiaaliset suhteet sekä harrastukset katkeavat. Monet omaishoitajat hyötyvät sosiaali- ja terveyspalveluiden ohella omaishoitajayhdistysten eri muotoisesta tuesta, jonka avulla he voivat irro