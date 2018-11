Omaishoitajien teemaviikolla tapahtuu koko maassa

Valtakunnallinen omaishoitajien viikko muistuttaa omaishoidon monimuotoisuudesta.

Omaishoitajaliiton paikallisyhdistykset järjestävät Valtakunnallisella omaishoitajien viikolla 25.11.–2.12.2018 satamäärin tapahtumia eri puolilla Suomea. Ohjelmassa on muun muassa retkiä, avoimia ovia ja konsertteja. Viikon aikana järjestetään myös luentoja ja tietoiskuja esimerkiksi hyvinvoinnista sekä arjen turvallisuudesta. Yhdistykset järjestävät tapahtumia yhteistyössä muun muassa seurakuntien kanssa. Teemaviikon avaa omaishoitajien valtakunnallinen kirkkopyhä sunnuntaina 25.11. Tapahtumakalenteri löytyy Omaishoitajaliiton verkkosivuilta.

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon teemana on Näe, huomaa, kuule – omaishoidon monimuotoisuus. Teema muistuttaa, että omaishoitajia on kaikissa ikä- ja väestöryhmissä. Omaishoitotilanteiden tunnistaminen on tärkeää, sillä jokainen omaishoitotilanne on erilainen. Palvelut ja tukitoimet tulee suunnitella niin, että ne vastaavat omaishoitoperheen todellisia tarpeita.

”Omaishoitajien viikko tekee näkyväksi omaishoitajien tärkeää työtä, joka usein jää näkymättömiin, kodin seinien sisälle. Viikko korostaa myös vapaaehtoisten yhdistystoimijoidemme huolenpitoa, läheisyyttä sekä rinnalla kulkemista”, sanoo Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen.

Viikon pääjuhla järjestetään Oulussa kaupungintalon juhlasalissa keskiviikkona 28.11. Valtiovallan tervehdyksen juhlaan tuo sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila. Juhlapuheen pitää Omaishoitajaliiton toiminnanjohtaja Sari Tervonen. Tapahtuman juonnosta ja musiikista vastaa näyttelijä, laulaja Merja Larivaara.

Lisätietoja

Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, puh. 050 368 4554

Merja Purhonen, järjestöpäällikkö, puh. 020 7806 522

Paikallisyhdistysten yhteystiedot: www.omaishoitajat.fi/paikallisyhdistykset

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon tapahtumia: www.omaishoitajat.fi/tapahtuma/valtakunnallinen-omaishoitajien-viikko

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlan ohjelma: www.omaishoitajat.fi/tapahtuma/valtakunnallisen-omaishoitajien-viikon-paajuhla