Omakohtainen tietokirja naisten autismista, joka jää usein huomaamatta

Clara Törnvall: Naisia autismin kirjolla

Ilmestyy 11.4.2023

Kun toimittaja Clara Törnvall sai 42-vuotiaana autismidiagnoosin, moni asia hänen elämässään kirkastui: sosiaalisten suhteiden vaikeus, täydellinen uppoutuminen ajatuksiin, näläntunteen puuttuminen. Vuosien epätietoisuuden jälkeen palaset loksahtivat paikoilleen. Samalla hänelle avautui autististen naisten maailma, jonka tutkimus pitkään sivuutti täysin.

Omakohtainen ja pohdiskeleva tietokirja Naisia autismin kirjolla vie neuropsykiatrisiin vastaanottohuoneisiin, kulttuurihistorian syvyyksiin ja keskusteluihin, joissa tavalliset naiset puhuvat autismista.

Niin sanottu hyvätasoinen tai lievä autismi käsitettiin kauan poikien diagnoosiksi ja väitettiin jopa, ettei autistisia tyttöjä ole olemassakaan. Tutkijat korostivat poikamaisia erityismielenkiinnonkohteita, eivätkä tunnistaneet tyttöjen tai naisten vastaavia. Edelleen autismi yhdistetään usein miehiin, ja esimerkiksi elokuvissa tai tv-sarjoissa naispuolinen autisti esitetään kopiona miesnörtistä silmälaseja ja kiinnostuksenkohteita myöten.

Toinen vanhentunut mutta yhä sinnittelevä harhakäsitys on ajatus siitä, että autismista voisi parantua. Autismitutkimuksen pioneeri Hans Asperger ja monet hänen jälkeensä ajattelivat tilan johtuvan kasvatuksesta ja olevan hoidettavissa terapialla. Lasten autismista syytettiin kylmäkiskoisia äitejä. Nykyään tiedetään, että autismi on perinnöllistä. Etäisillä äideillä saattoi itsellään olla autistisia piirteitä, jotka periytyivät heidän lapsilleen.

Törnvall löytää vertaistukea kirjailijoista, joista monet kuvasivat elämää kirjolla kauan ennen kuin sanaa autismi alettiin käyttää. Runoilija Emily Dickinson, filosofi Simone Weil, nobelisti Doris Lessing ja lastenkirjoistaan tuttu Beatrix Potter ovat kaikki joutuneet ylittämään kynnyksiä maailmassa, joka on suunniteltu neurotyypillisille. Elokuvan puolelta Törnvall nostaa esiin näyttelijä Daryl Hannahin, joka sai Aspergerin syndrooma -diagnoosin teini-ikäisenä. Hannah tunnetaan ulkopuolisista ja erilaisuutensa vuoksi erottuvista roolihahmoista: hän on esittänyt mykkää merenneitoa (Splash), vähäsanaista androidia (Blade Runner) ja kivikautista muukalaista (Luolakarhun klaani). Poliittisen toiminnan puolella aktivisti Greta Thunberg on 2020-luvulla osoittanut, että neurotyyppillisen maailman ehdoilla toimiminen ei ole ainoa vaihtoehto.

Clara Törnvall on kulttuuritoimittaja ja tuottaja Ruotsin yleisradiossa. Naisia autismin kirjolla on hänen esikoiskirjansa.

