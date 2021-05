Omakotitalojen tarjouskauppa lisääntynyt merkittävästi tänä keväänä

Jaa

Myös arvokohteissa tarjouskauppa näyttää nyt hyötynsä; katso tuoreet esimerkkitapaukset

Lähes 30 prosenttia kevään aikana myyntiin tulleista omakotitaloista myydään tarjouskaupalla, käy ilmi maan suurimman kiinteistönvälittäjän Kiinteistömaailman tilastoista. Muutos on ollut nopea: viime syksynä omakotitalokaupoista vain 5 prosentissa kauppatapana oli perinteisen sijaan tarjouskauppa.



Kiinteistömaailma on tarjonnut asiakkailleen tarjouskauppaa perinteisen kauppatavan vaihtoehtona yli kymmenen vuoden ajan. Tyypillisimmin tarjouskauppaa on hyödynnetty pienissä asunnoissa. Omakotitaloissa ja arvokohteissa kauppatavaksi on tavallisemmin valikoitunut perinteinen kauppa.

”Tämä kevät on muuttanut tilannetta nopeasti ja selvästi. Siinä missä viime syksynä omakotitaloista noin 5 prosentissa kauppatavaksi otettiin tarjouskauppa, on luku nyt melkein 30 prosenttia”, kertoo Kiinteistömaailma Oy:n data-analyytikko Tony Korkala.

Omakotitalojen lisäksi myös Helsingin kantakaupungin arvokohteissa on alettu hyödyntää tarjouskauppaa aiempaa selvästi enemmän. Tarjouskauppaa aktiivisesti käyttävä Kiinteistömaailma Helsinki Etu-Töölön yrittäjä Hannu Salo vertaa tilannetta taide-esineiden huutokauppaan.



”Uniikit asunnot vaativat arvoisensa kilpailutuksen, joka ei lopu kesken kaiken. Eihän taide-esineitäkään myydä huutokauppasaliin ensimmäisenä tulevalle ja muille tulijoille levitellä käsiä, että voi, myimme sen ensimmäiselle halukkaalle jo”, rinnastaa Salo.



”Tarjouskaupan jälkeen ei tule sellaisia reklamaatiosoittoja, joita tulikuumien kohteiden kauppojen päätyttyä joskus kuulee, kun kauppatapa on perinteinen: Miksi emme saaneet mahdollisuutta nähdä asuntoa? Miksi ette ehtineet ottaa tarjoustamme? Mihin hintaan asunto myytiin? Olimme varautuneet maksamaan reilusti yli pyydetyn hinnan!” Hannu Salo kertoo.



Esimerkkejä viimeaikaisista tarjouskaupoista Helsingin kantakaupungissa on nähtävissä alta.



Kiinteistömaailmassa tarjouskaupassa asunnolle asetetaan lähtöhinta, ja asiakkaat antavat tarjouksia ylöspäin. Tarjotut hinnat ovat julkisesti nähtävissä, joten kaikki kiinnostuneet ostajat ovat koko ajan kartalla ja voivat halutessaan korottaa tarjousta. Myyjä päättää, hyväksyykö vai hylkääkö tarjouksen, eikä myyntipakkoa ole.





https://www.kiinteistomaailma.fi/tarjouskauppa









Tuoreita tarjouskauppoja Helsingin kantakaupungista



Runeberginkatu

70,5 m2

Myyntiaika: 13 päivää

Tarjouksia: 15

Myyntihinta 588 000

585 000

583 000

580 000

578 000

575 000

572 000

571 000

565 000

564 000

562 000

561 000

555 000

552 000

551 000

Tarjouskaupan lähtöhinta 550 000 €

Lutherinkatu

171 m2

Myyntiaika: 60 päivää

Tarjouksia: 68

Myyntihinta 1 490 000 €

1 495 000

1 491 000

1 490 000

1 463 000

1 462 000

1 460 000

1 437 000

1 436 000

1 430 000

1 429 000

1 428 000

1 427 000

1 426 000

1 425 000

1 424 000

1 423 000

1 422 000

1 421 000

1 420 000

1 419 000

1 418 000

1 417 000

1 416 000

1 415 000

1 410 000

1 409 000

1 408 000

1 407 000

1 406 000

1 405 000

1 403 000

1 401 000

1 400 000

1 399 000

1 398 000

1 396 000

1 395 000

1 392 000

1 390 000

1 380 000

1 360 000

1 350 000

1 335 000

1 325 000

1 310 000

1 300 000

1 285 000

1 280 000

1 265 000

1 260 000

1 240 000

1 235 000

1 210 000

1 200 000

1 185 000

1 175 000

1 160 000

1 155 000

1 150 000

1 140 000

1 130 000

1 110 000

1 100 000

1 080 000

1 070 000

1 040 000

1 030 000

Tarjouskaupan lähtöhinta 1 000 000 €

Museokatu

168,3 m2

Myyntiaika: 14 päivää

Tarjoukset: 8

Kauppahinta 1 165 000 €

1 155 000

1 150 000

1 130 000

1 120 000

1 100 000

1 075 000

1 050 000

1 030 000

Tarjouskaupan lähtöhinta 1 000 000



Hietaniemenkatu

39,1 m2

Myyntiaika: 16 päivää

Tarjouksia: 18

Kauppahinta 363 000 €

360 000

357 000

355 000

352 000

350 000

348 000

347 000

346 000

345 000

341 000

339 000

337 000

335 000

330 000

325 000

320 000

Tarjouskaupan lähtöhinta 310 000 €