Omakotitalouksien aurinkovoimalat entistä tehokkaampia

Kevät on tyypillinen aika pohtia aurinkopaneelien hankkimista. Syy ei kuitenkaan pelkästään ole lisääntyvässä auringonvalossa, vaan asia on myös ajankohtainen käynnistyvien kodinrakennushankkeiden vuoksi.

- Aurinkopaneeleja kytketään edelleen kovaa vauhtia verkkoomme, mutta kasvun trendi on hiukan loivempi kuin mitä se oli muutama vuosi sitten, kertoo erityisasiantuntija Ari Salo Vaasan Sähköverkolta.

- Uusien aurinkosähköjärjestelmien vuosittainen määrä on edelleen alueellamme ollut kasvussa. Olettaisin, että epävarmuus sähkön hinnan kehittymisen osalta vaikuttaa ainakin jonkin aikaa kiinnostukseen, Salo miettii.

- Ennusteemme mukaan tämän vuoden loppuun mennessä noin yksi prosentti jakelualueen asiakkaista tuottaa omaa aurinkoenergiaa.

Myös asennettavien paneelien keskiteho on muutaman vuoden aikana kasvanut noin parikymmentä prosenttia.

Salo arvioi, että luvussa näkyy tarjolla olevien paneelien hyötysuhteen kehittyminen.

Uudet toimintatavat lisäävät aurinkosähköstä saatavia säästöjä

Vaasan Sähköverkko pyrkii edistämään aurinkosähkön pientuotantoa luomalla käytäntöjä, joista kuluttajat hyötyvät. Yhtiön strateginen linjaus tehdä kestäviä valintoja tarkoittaa myös niiden mahdollistamista asiakkaille.

- Viime vuonna siirryimme niin sanottuun tuntinetotukseen. Se on tuonut lisää säästöjä aurinkosähköasiakkaillemme, kertoo toimitusjohtaja Juha Rintamäki.

Netotus on yksinkertaisimmillaan sitä, että kulutetun ja tuotetun sähkön erotus siirtyy sähkölaskulle. Kun netotus tehdään tuntitasolla, kuten Vaasan Sähköverkolla, lasketaan erotus aina kokonaisen tunnin ajalta, eikä pelkästään yhtäaikaisesta kulutuksesta ja tuotannosta. Jälkimmäinen tapa on alalla vielä varsin tavallinen. Tuntinetotuksen ansiosta aurinkopaneeleista saatavat taloudellinen hyöty on kuluttajalle suurempi.

Lue myös: 4 kysymystä netotuksesta