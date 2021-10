OmaStadin äänestyksessä äänesti 47 064 kaupunkilaista

Tutustu alueiden äänestystulokseen.

Helsingin yhteinen: Tarpeeksi siistejä roskiksia, joissa on tumppiosa, 50 000 euroa, ääniä 7 044.

Eteläinen: Roskan poistaminen merestä ja riskien minimointi, 35 000 euroa, ääniä 2 318.

Itäinen: Lisää roska-astioita Kontulaan ja muualle Itä-Helsinkiin sekä astioiden tiiviimpää tyhjennystä, 40 000 euroa, ääniä 1 348.

Kaakkoinen: Roihuvuoren Tuhkimonpuiston kunnostaminen turvalliseksi, viihtyisäksi ja useille käyttäjäryhmille sopivaksi, 290 000 euroa, ääniä 1 477.

Keskinen: Lisää vehreyttä Kallion, Harjun, Sörnäisten ja Vallilan alueille!, 60 000 euroa, ääniä 2 333.

Koillinen: Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja, 100 000 euroa, ääniä 1 467.

Läntinen: Skeittipaikka Länsi-Helsinkiin, 500 000 euroa, ääniä 1 332.

Pohjoinen: Keskuspuistoon Frisbeegolfrata, 150 000 euroa, ääniä 583.

– OmaStadin äänestys oli tälläkin kertaa oivallinen osoitus siitä, että helsinkiläiset haluavat kehittää elinympäristöään ja kaikkien meidän yhteistä Helsinkiämme. OmaStadi on hieno tapa kuunnella kaupunkilaisia, tehdä toivottuja uudistuksia sekä luoda jotain aivan uutta. Jokainen kehitysehdotus ja ehdotuksille annettu ääni vie meitä kohti parempaa kaupunkia, sanoo Helsingin pormestari Juhana Vartiainen. Pormestari vahvistaa OmaStadin äänestystuloksen, jonka jälkeen äänestyksen tulos on hyväksytty.

Ehdotusten toteuttaminen alkaa vuoden 2022 aikana.

Omastadi.hel.fi -palvelussa voi seurata vuoden 2022 kuluessa suunnitelmien toteutuksen valmistelua ja etenemistä.

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä

–Tämän syksyn äänestyksessä havaittiin, että äänestäjät olivat sankoin joukoin liikkeellä varsinkin oman suurpiirinsä asioita edistämässä. Myös monet koko Helsinkiä koskettavat ehdotukset saivat ääniä. Näyttää siltä, että OmaStadi on tullut monille tutuksi ja sitä kautta osataan jo sujuvasti osallistua yhteiseen kehittämiseen, kertoo kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Helsinkiläiset äänestivät OmaStadi verkkosivuilla ja OmaStadin äänestyspisteissä ajalla 6.10.–28.10.2021. Äänestysprosentti oli 8.1.

OmaStadi on Helsingin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Helsinki käyttää 8,8 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Ideoista kehitetään yhdessä ehdotuksia, joista kaupunkilaiset äänestävät. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

