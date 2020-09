OmaStadin ideointi on avoinna 5.–25.10.

Ideoita oman kaupunginosan, alueen tai koko kaupungin kehittämiseksi voi jättää 5.–25.10.2020 verkko-osoitteessa omastadi.hel.fi.

Tietoa OmaStadista ja tukea ideoimiseen saa stadiluotseilta sekä monista kaupungin palvelupisteistä, kuten kirjastoista ja asukastaloista.Tarkemmat tiedot tapahtumista ja ideoimisen tuesta löytyvät omastadi.hel.fi -sivustolta.

Toisen kauden OmaStadi 2020–2021



OmaStadi on Helsingin kaupungin tapa toteuttaa osallistuvaa budjetointia. Toisella kierroksella se tarkoittaa sitä, että 8,8 miljoonaa euroa on varattu asukkaiden toiveiden toteuttamiseen. Seuraavien kahden vuoden aikana ideoidaan, tehdään yhdessä ideoista ehdotuksia sekä lopuksi äänestetään syksyllä 2021. Kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Kaupunki on jaettu seitsemään alueeseen, joille määräraha on jaettu asukasmäärän mukaan. Lisäksi voi esittää ideoita koko kaupungin kehittämiseksi, jolloin käytössä on yhteensä 1 760 000 euroa.



– OmaStadi on osoittautunut hienoksi tavaksi saada helsinkiläisten äänet kuuluviin. On upeaa, että toisen kierroksen myötä saadaan taas uusi tilaisuus esittää ideoita Helsingin kehittämiseksi. Meille päättäjille OmaStadi on myös ikkuna siihen, mikä helsinkiläisille on tärkeää, kertoo Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.



Ensimmäisen kauden OmaStadi 2018–2019



OmaStadin ensimmäisellä kierroksella budjetti oli 4,4 miljoonaa euroa. Kaupunkilaiset jättivät 1273 ideaa, josta tehtiin 296 äänestykseen edennyttä suunnitelmaa. Kaupunki toteuttaa kaikki 44 äänestyksessä menestynyttä suunnitelmaa.



Täältä voi käydä tutustumassa ensimmäisen kauden toteutukseen äänestettyihin Omastadi-hankkeisiin.

#OmaStadi #Helsinki

Unelmien Helsinki tehdään yhdessä. OmaStadi.

Vallitsevasta pandemiasta johtuen osallistuvan budjetoinnin ideointivaiheen aikataulu saattaa muuttua. Mahdollisista aikataulumuutoksista tiedotetaan omastadi.hel.fi -palvelussa ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla Hel.fi.





Svenskspråkig version bifogas i bilagan.

Please find attached the press release in English.