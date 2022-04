Omistajat ymmärtävät kissojaan usein väärin: Viisi vinkkiä kissan kehonkielen tulkintaan

Kissa on yksi yleisimmistä lemmikeistä, mutta silti ihmiset ymmärtävät niiden käytöstä usein väärin. Royal Canin antaa vinkkejä, kuinka voit ymmärtää kissoja paremmin tulkitsemalla niiden kehonkieltä.

Kissoista liikkuu virheellisiä myyttejä ja vanhoja käsityksiä.

- Kissat eivät ole yhtä huomionhakuisia kuin koirat ja käyttäytyvät usein itsenäisemmin. Tämän vuoksi ihmiset eivät aina ymmärrä kissojen tarpeita oikein, sanoo Anna-My Olausson, Royal Caninin kissa-asiantuntija.

Ymmärrä kissan tarpeet

Kissan tarpeet saatetaan ohittaa, koska sen käyttäytymisen tulkitseminen on vaikeaa. Tämän vuoksi kissa voi olla liikaa itsekseen, saada liian vähän virikkeitä, päästä liian myöhään eläinlääkäriin tai saada ikään, rotuun tai ravitsemustarpeisiin sopimatonta ruokaa.

- Jos ymmärrät kissasi kehonkieltä, voit lisätä sen hyvinvointia ja samalla parantaa suhdettasi lemmikkiisi, sanoo Olausson.

Kissa-asiantuntijan vinkit kissan kehonkielen lukemiseen:

Tyytyväinen ja onnellinen

Kun kissa voi hyvin, sen korvat osoittavat suoraan ylös- ja eteenpäin. Häntä kääntyy ylöspäin normaalin muotoisena ja on mahdollisesti hieman taittunut päästä. Jos kissa kääntyy itsestään selälleen, se on tyytyväinen. Se vie itsensä haavoittuvaan asentoon pelkäämättä ja saattaa kaivata tällöin huomiota. Jos suljet silmäsi tai räpäytät silmiäsi tällaisessa tilanteessa, on todennäköistä, että kissa tekee saman sinulle takaisin.

Huolestunut

Jos kissa kääntää korviaan taaksepäin ja vetää niitä sivuille, se voi olla huolissaan. Istuva tai makaava kissa voi myös piiskata häntäänsä.

Pelkäävä tai hermostunut

Jos kissa kääntää korviaan taaksepäin lähelle päätä, se kertoo, että kissa on peloissaan tai aggressiivinen. Usein juuri pelko aiheuttaa hermostuneisuutta. Tällöin se voi pitää häntäänsä jalkojensa välissä ja tehdä itsestään mahdollisimman pienen tai kohottaa selkänsä kaarelle ja yrittää tehdä itsestään mahdollisimman suuren. Jos kissaa pelottaa, sen silmät ovat usein auki ja pupillit ovat suuret. Hermostunut kissa puolestaan tuijottaa.

Vetäytyvä

Jos kissa näyttää poissaolevalta, se on yleensä keskittynyt täysin tarkkailemaan ympäristöään. Syrjään vetäytyvä kissa voi olla sairas tai epävarma.

Päällä puskeminen ja merkitseminen

Toisinaan kissat puskevat toisiaan ystävällisesti kehollaan ja päällään ja voivat tehdä saman ihmiselle. Puskemalla kissa ei osoita vain kiintymystä ja innostusta, vaan se merkitsee myös oman alueensa. Pään rauhasista erittyy mietoa tuoksua, joilla kissa merkitsee "sille kuuluvat" asiat. Jos häntä on kaareva, osoittaa suoraan ylöspäin ja tärisee, kissa on merkitsemässä. Tällöin se merkitsee oman reviirinsä virtsalla.

Tampereella järjestetään 16.–17. huhtikuuta Pohjoismaiden suurin kissanäyttely, Scandinavian Winners -näyttely.

Kuvien lähteet:

Royal Canin

Lisätietoa:

Susanna Berling, Digital Marketing Manager Royal Canin: susanna.berling@royalcanin.com, 0707–272 278