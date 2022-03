Ompelijan asiantunteva niksikirja rohkaisee ja opastaa koneella ompeluun

Tiina Kaarela: Nyt on saumaa! Ompeluharrastajan kirja

Ilmestyy: 25.3.

Ompelu on ihana harrastus, joka tarjoaa mahdollisuuksia luovuuteen ja uuden oppimiseen, oli sitten aloittelija tai pitkän linjan harrastaja. Toive omannäköisistä vaatteista tai kiehtovat kankaat ovat saaneet myös nuoret ompelukoneen ääreen.

Vaikka internet on loputon vinkkipankki monelle harrastajalle, sosiaalisen median ompeluryhmät täyttyvät kuitenkin kysymyksistä ja pulmista.

Puikkomaisteri Tiina Kaarelan käytännöllinen Nyt on saumaa! -kirja tarjoaa kootusti apua kaikille ompeluharrastajille ja vastauksia tyhmiinkin kysymyksiin – myös sellaisiin, joihin perinteiset ompelukirjat eivät vastaa.

Kirjassa käydään läpi eri konetyypit ja tarvikkeet, sopivan koneen hankkiminen ja käyttöönotto sekä yleisimmät ongelmat ratkaisuineen. Se tarjoaa neuvoja kaavojen käyttöön, ompelujärjestykseen ja erilaisten kankaiden käsittelyyn. Tärkeää on myös vertaistuki: kaikkia virheitä ei tarvitse tehdä itse, sillä kirja opastaa välttämään tyypillisimmät ompelumokat.

Mukana on paljon tietoa, jota tähän asti on löytynyt vain pieninä murusina netin ompeluryhmistä. Ohjeista ja vinkeistä on hyötyä myös kokeneelle ompelijalle.

Puikkomaisterinakin tunnettu Tiina Kaarela on tunnettu neulekirjoistaan ja räväkästä blogistaan. Saumuriompelu on hänen uusi aluevaltauksensa.