Området vid f.d. Sunnanvik avstjälpningsplats för rekreation – enkät öppnad för förslag

Vaasan taidehallin uusi näyttely kertoo liikuntaneuvos Peppi Häggblomin elämäntyöstä 4.10.2019 11:01:00 EEST | Tiedote

Vaasan taidehallissa 5.10. avautuva valokuvanäyttely Elämä on aaltoliikettä kertoo voimistelusta liikuntaneuvos Peppi Häggblomin (1938–2016) elämäntyönä. Näyttelyssä on valokuvien lisäksi esillä vaasalaiseen voimisteluhistoriaan liittyviä muistoja. Näyttely on avoinna 17.11.2019 saakka.