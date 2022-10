ONE DIRECTIONISTA TUTTU LAULAJA LOUIS TOMLINSON SAAPUU FAITH IN THE FUTURE MAAILMANKIERTUEENSA KANSSA SUOMEEN

Moninkertaista platinaa myynyt supertähti Louis Tomlinsonin saapuu esiintymään Helsingin Jäähalliin Faith In The Future -maailmankiertueensa mukana.

Faith In The Future on Louisin toinen albumi, joka julkaistaan 11. marraskuuta 2022. Hänen uusin singlensä, Out Of My System, julkaistiin tänään ja on toinen julkaistu kappale Louisin tulevalta albumilta. Albumin ensimmäinen single "Bigger Than Me" julkaistiin syyskuussa.

Tuleva albumi on uusinta musiikkia Tomlinsonilta sen jälkeen, kun hän julkaisi miljoonia myyneen debyyttisooloalbuminsa Walls vuonna 2020. Louis hioi lauluntekijätaitojaan vuosien aikana One Directionissa, joka on yksi 2010-luvun menestyneimmistä yhtyeistä. One Directionin myynti ylitti 200 miljoonaa levyä ja Louis on ollut mukana kirjoittamassa hittisinglejä "Steal My Girl", "Story of My Life" ja "History". Louis on erityisesti ylpeä kappaleista, jotka kaivautuvat syvälle aiheisiin, jotka vaihtelevat ihmissuhteista ja perheestä nuoruuden typeryyteen ja itseluottamuksen päiviin.

Louisin Walls nousi Top 4 -listalle Isossa-Britanniassa ja Top 10 -listalle Yhdysvalloissa. Louis voitti parhaan kappaleen palkinnon vuoden 2019 Teen Choice Awards -gaalassa kappaleesta "Two Of Us" ja iHeart Award -palkinnon parhaana soololäpimurtoartisina.

Tätä mahtavaa artistia saadaan kuulla ensi syksynä Jäähallissa!

Tapahtumajärjestäjä: All Things Live Finland

www.allthingslive.fi