”Onhan tämä ihan mieletöntä”: #mimmitkoodaa-ohjelmasta EU:n tasa-arvotyön benchmark – EU myös rahoittamaan #mimmitkoodaa-työtä

Jo tuhannet naiset ohjelmistoalalle tuonut #mimmitkoodaa-ohjelma on saanut merkittävän roolin EU:n rahoittamalta Erasmus-ohjelmalta. ”Olemme todella tyytyväisiä, että EU auttaa meitä saamaan yhä uudet naiset mukaan”, kiittää #mimmitkoodaa-koordinaattori Milja Köpsi. Ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha puolestaan herättelee koko Suomea: ”Miljoonien arvosta EU-tukia on tänä vuonna vielä saatavilla vaikkapa paikallisiin #mimmitkoodaa-projekteihin ja muihin innovatiivisiin hankkeisiin.”

Lehdistötiedote 28.08.2020 klo 08.30

#mimmitkoodaa-ohjelman huikea kasvu laajentuu nyt kotimaasta koko Eurooppaan. EU:n Erasmus-ohjelmasta rahoitetaan #mimmitkoodaa-mallin levittämistä sen erinomaisiksi havaittujen toimintatapojen avulla.

”Onhan tämä ihan mieletöntä, että me ja Suomi olemme tässä esimerkkinä ja koko Eurooppa ottaa oppia. Ei mitään tällaista olisi voinut kuvitellakaan runsaat kaksi vuotta sitten, kun vielä jännitimme tuleeko ensimmäiseen tilaisuuteen ketään paikalle. Mutta nyt meitä on jo reilusti yli 6000 koodauksesta innostunutta naista – ja olemme benchmark koko EU:ssa”, hehkuttaa #mimmitkoodaa-ohjelman vetäjä Milja Köpsi.

#mimmitkoodaa sai yli 50 000 euron rahoituksen osana laajempaa ”Becoming a Woman Coder” -ohjelmakokonaisuutta. #mimmitkoodaa-ohjelman rooli kokonaisuudessa on esittää parhaat toimintamallit siitä, miten naisten kouluttaminen koodareiksi voi edetä uskomatonta vauhtia nollasta laajaksi ohjelmaksi. Koronan myötä paino on toimivan online-alustan rakentamisessa mm. työllisyysviranomaisten, työvoimakouluttajien ja opinto-ohjaajien tarpeisiin.

”Mielikuva Erasmus-ohjelmasta taitaa olla hauska vuosi opiskelijavaihdossa Euroopassa, mutta Erasmus pitää sisällään paljon muutakin. EU-hanke tavoittelee muun muassa työttömien ja vähemmän koulutettujen naisten saamista koodausopintojen pariin, eli aikuiskasvatus on vahvasti mukana. #mimmitkoodaa edistää siis ihan aikuisten naisten tasa-arvoa ja asemaa, niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin”, kuvailee Köpsi.

Suunta kohti EU:ta ei ollut sattumaa.

”EU on totta kai ollut meillä muutenkin tiiviisti mielessä, kiitos viime vuonna voittamamme EU-tasa-arvopalkinnon. Eurooppalaisessa hengessä lähdimme rakentamaan laajempaa kokonaisuutta, jossa on mukana useampi muukin maa. EU on koronan vuoksi myöntänyt vielä uutta tutkimus- ja innovaatiorahoitusta edistyksellisiä hankkeita kuten #mimmitkoodaa-ohjelmaa varten, joten nyt kyllä kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi. Hyville projekteille riittää rahoitusta, aikaa hakea on vuoden vaihteeseen nyt päättyvässä rahoituskehyksessä!”, kannustaa Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

EU-rahaa miljoonakaupalla käyttämättä

Suomalaisille olisi haettavina sekä Suomelle jo myönnettyjä ns. koheesiotukia että kaikille EU-tahoille avoimia Horizon2020-tutkimus ja innovaatiotukia. Lisäksi EU:n kautta on saatavissa monenlaisia muita tukia, joiden myöntäminen hyville hankkeille on helpompaa kuin tiukasti kilpailtujen TKI-tukien.

”Mitä enemmän saamme kaikkia näitä EU-tukia Suomeen, sen enemmän yrityksemme, taloutemme ja työllisyytemme hyötyvät. Eikä mahdollisuuksia tarvitse kartoittaa yksin”, painottaa Roiha.

#mimmitkoodaa-ohjelman EU-rahoitusta oli edistämässä AcrossLimits -yhtiö. Sen avulla rakennettiin laajempi projekti, johon kumppanit löytyivät Maltalta, Ranskasta ja Puolasta.

”Olimme erittäin iloisia tilaisuudesta auttaa #mimmitkoodaa-ohjelmaa tämänkin rahoituksellisen virstanpylvään saavuttamisessa. Erilaisia EU-tason rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia on tarjolla paljon enemmän, kuin Suomessakaan yleensä ymmärretään. Me olemme erikoistuneet löytämään juuri oikeat mahdollisuudet ja autamme tekemään juuri sellaisen hankehakemuksen, jota EU haluaa rahoittaa”, kertoo AcrossLimits -yhtiön Suomen-edustaja Juha Saarnio.

AcrossLimitsin kansainvälinen johtaja Angele Guiliano näkee #mimmitkoodaa-ohjelman menestyksellä paljon Suomea laajemman eurooppalaisen painoarvon.

”Työskentely Miljan ja Rasmuksen kanssa viime kuukausina on ollut inspiroivaa. Heidän toimintansa on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää naisille ei vain Suomessa vaan ympäri Eurooppaa. Olemme ylpeitä, että saimme heidät yhdistettyä vastaaviin toimijoihin muissa maissa, niin että kaikille asianosaisille syntyi win-win-tilanne”, hehkuttaa Guiliano.

Giulianon mukaan ratkaisevaa on usein juuri kyky löytää oikeat kansainväliset yhteydet ja kumppanit, joiden kanssa aukeaa kokonainen mahdollisuuksien kirjo erilaisiin EU-rahoitusmuotoihin.

Suomi pahasti jäljessä

Saarnion mukaan EU-tukia valitettavasti jää useinkin käyttämättä EU-rahoituskauden loppuessa, kuten nyt vuodenvaihteessa. Tällä kertaa tilanne on poikkeuksellisen kehno.

”Suomelle jo myönnettyjä koheesiorahoja on erittäin paljon vielä hakematta ja käyttämättä. Nyt on oikea hetki hakea EU-rahoitusta esimerkiksi fiksulle alueelliselle idealle. Yhtä hyvin voi hakea miljoonaluokan EU-rahoitusta innovaatiohankkeelle, kunhan hakemus vain ehtii sisään tämän vuoden puolella. Aikaa hankkeiden toteutukseen on sitten vielä pari vuotta tästä eteenpäin. Ja kannattaa muistaa, että erilaisia tukimuotoja on runsaasti”, kuvaa Saarnio hyviä EU-mahdollisuuksia suomalaisille.

