Onkilahden uusi ulkokuntosali tarjoaa upeat puitteet liikkumiselle

Maksutonta opastusta laitteiden käytössä saa tiistaisin klo 11.30-12.15 kesän ajan (viikot 23-30). Tuolloin paikalla on liikuntapalveluiden liikuntaneuvojia opastamassa laitteiden käytössä.

Uudella ulkokuntosalilla on Davidin kotimaiset ja laadukkaat ulkokuntosalivälineet, hyppyaidat, street work out –telineet, painonnostotanko sekä 50 metrin pituinen juoksurata.

- Laitteet ovat erittäin laadukkaita ulkokuntosalivälineitä. On hienoa, että saimme Vaasaan tämän tasoisen matalan kynnyksen liikuntapaikan, kertoo liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen.

Laitteissa säädettävät painot

Laitteissa on säädettävät painoyksiköt, ja ne soveltuvat niin kuntouttavaan treeniin kuin tavoitteelliseen ja kovaankin treeniin. Street workout –telineessä on apinapuut, leukapuomit, puolapuut ja voimistelurenkaat, joten se soveltuu tehokkaaseen koko kehon treenaamiseen.

Kaikissa ulkokuntosalin laitteissa on opasteet, joissa on käyttöohjeet. Lisäksi opasteissa on QR-koodi, jonka avulla löytyy tarkempaa tietoa laitteen käyttömahdollisuuksista.

- On hyvä huomioida, että kuntosali ei ole leikkipaikka eikä sovellu alle 14-vuotiaille lapsille. Osassa laitteista on painot, jotka eivät sovellu lapsille ja voivat väärin käytettäessä jopa aiheuttaa pienille lapsille vammoja, Lehtonen muistuttaa.

Energiaa säästävä led-valaistus ja ympäristöystävällinen tekonurmi

Ulkokuntosalin laitteet on sijoitettu ympäristöystävällisen tekonurmimaton päälle. Hiekkatäyttöinen ja kierrätettävä tekonurmi on hyvin kulutusta kestävä, vähän huoltoa vaativa ja helposti korjattava pintamateriaali.

Ulkokuntosalin led-valaistus on toteutettu älytekniikkaa hyödyntäen. Valaistus toimii 10 prosentin teholla, ja käyttäjä voi aktivoida valot täydelle teholle alueella olevista painikkeista. Valot voidaan myös ohjelmoida liiketunnistimeen.

- Valaistuksen ohjauksella saavutetaan varsin huomattava energiansäästö vuositasolla, Lehtonen kertoo.

Ulkokuntosalin on toteuttanut Puuha Group Oy.