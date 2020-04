Onko hallitus tyrimässä kausityövoiman saannin? – MTK vaatii välittömästi vastauksia Haavistolta ja Haataiselta

Vihannesten ja marjojen sato on uhattuna. Normaalikesinä suomalaista työvoimaan on ollut mahdotonta saada riittävästi maaseudun kausitöihin. Tämän vuoksi ulkomaisten työntekijöiden merkitys on ollut ratkaiseva. Koronakriisin vuoksi tilanne on poikkeuksellinen: Kokeneet tekijät eivät pääse Suomeen ja samalla kotimaassa on runsaasti lomautettuja, joiden osaaminen ei välttämättä riitä kaikkiin työtehtäviin.

MTK on erittäin pettynyt Suomen hallitukseen poikkeustilan hoidossa tässä työvoimakysymyksessä. Lupaus 1 500 huoltovarmuuden kannalta kriittisen ulkomaisen osaajan saamisesta on jäämässä torsoksi. Nämä avainhenkilöt ovat välttämättömiä varsinkin suurimmille tiloille, joissa kotimaisen työvoiman laaja käyttö on mahdotonta ilman kokeneita erityisosaajia ja työnjohtajia. MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila vaatii, että ulkoministeri Haaviston on tultava ylös perunakuopasta ja kerrottava, mikä ulkosuhteiden hoidossa on pielessä. Onko kaikki mahdollinen ja mahdoton tehty? MTK on tyrmistynyt siitä, että hallitus ei ole pystynyt tekemään kuukauteen minkäänlaisia kotimaisen työvoiman työllistymistä parantavia päätöksiä. Kausityövoimapula on suurelta osin ratkaistavissa kotimaisella työvoimalla. MTK on varma, että kotimaasta voidaan työllistää yli 10 000 kausityöntekijää, mutta tähän tarvitaan valtiolta kannusteita. - Esitimme kuukausi sitten yhdessä Teollisuusliiton, SLC:n ja Maaseudun Työnantajaliiton kanssa kahdeksan kohdan keinolistan, millä työvoiman saantia voidaan edistää. Hallitus ei ole kyennyt tekemään päätöksiä ja tämä uhkaa työllistämistä. Huoltovarmuudestakin vastaavan työministeri Haataisen on syytä välittömästi kertoa, miksi hallitus ei pysty tekemään päätöksiä ja on samalla tyrimässä tulevan kauden ruoan tuotantoa, vaatii Marttila. Tilanne on maatilayritysten kannalta kohtuuton ja uhkaa vakavasti monen tärkeän elintarvikkeen tuotantoa.



- MTK:lla ja Töitä Suomesta Oy:llä on valmius auttaa maatiloja työvoiman saannissa. Kotimaista työvoimaa voidaan löytää tarvittava 10 000 työntekijää. Ukrainasta on tällä hetkellä neljä lentokonetta valmiina tuomaan kriittisiä työntekijöitä Suomeen. Poliittiset päätökset kuitenkin puuttuvat. Tässä tilanteessa tilat joutuvat supistamaan tuotantoa tai jopa lopettamaan pysyvästi. Tapahtuneella vahingolla on pitkät vaikutukset, huomauttaa MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola. Lisätietoja

puheenjohtaja Juha Marttila, 050 341 3167

elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola, 040 502 6810

