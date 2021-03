Onnea Bosch Car Service! 100 vuotta autohuoltoa

Ensimmäinen Boschin Installation and Repair Workshop -korjaamo avasi ovensa Hampurissa 1921. Tänä päivänä Bosch Car Service on maailman suurin merkkiriippumaton korjaamoverkosto, jolla on yli 15 000 korjaamoa 150 maassa.

Bosch-korjaamoiden maailmanlaajuisen menestystarinan ensimmäinen luku kirjoitettiin vuonna 1921, jolloin Hampuriin perustettiin Service partner no. 1: Max Eisenmann & Co., joka oli ensimmäinen virallinen Robert Bosch AG Installation and Repair Workshop -korjaamo.

Yrityksen perustanut Robert Bosch oli tunnistanut jo varhain tarpeen korjaamoverkostolle: Autojen määrän kasvaessa kasvoi myös tarve niiden korjaamiselle.

Bosch Car Service on nyt maailman suurin merkkiriippumaton korjaamoverkosto, ja sillä on yli 15 000 korjaamoa 150 maassa.

100 vuotta yhteistyötä

Bosch on tukenut kumppanikorjaamojaan 100 vuoden ajan autojen varaosien, korjaamotyökalujen ja -laitteiden sekä teknisen ja liiketoiminnallisen asiantuntijuuden muodossa.

Bosch Car Service -verkoston jäseninä korjaamokumppanit ympäri maailmaa pääsevät osalliseksi Boschin jatkuvasti kasvavasta asiantuntemuksesta kaikkien automerkkien osalta. Innovaatiojohtajana Bosch mahdollistaa heille pääsyn uusimpiin diagnostiikan, huollon ja korjaamisen ratkaisuihin.

Bosch Car Service -korjaamoiden autoilevat asiakkaat voivat luottaa siihen, että korjaamoilla on varmasti aina saatavilla Boschin alkuperäisosia ja että autot ovat hyvissä käsissä. Mekaanikkojen osaamisen tason ylläpitämisestä huolehditaan säännöllisillä koulutuksilla.

100 vuotta asiakkaiden luottamusta

Bosch Car Service -korjaamot hallitsevat säännöllisesti kärkipaikkoja asiakaskyselyissä ja riippumattomissa vertailuissa: keskiarvo asiakasarvioissa on 4,4 tähteä viidestä.

Autonomistajien pitkäaikainen luottamus on ansaittu ensisijaisesti tinkimättömän korkeatasoisella palvelulla. Se taataan Bosch Service Excellence -ohjelmalla, jossa korjaamot auditoidaan säännöllisesti.

Tiivis tutkimustyö menestystekijänä seuraavien 100 vuoden aikana

Ajoneuvoista tulee entistä monimutkaisempia esimerkiksi verkottumisen, autonomisen ajamisen ja sähköisen liikkumisen myötä. Yhä useammat autot sisältävät esimerkiksi kuljettajaa avustavia teknologioita sekä uusia näyttöjä ja infotainment-järjestelmiä. Tämä tarkoittaa myös uusia haasteita korjaamoille.

”Kun tulevaisuuden lisääntyvät vaatimukset sovitetaan tämän hetken tekemiseen, on korjaamoille luotettava kumppani myös seuraavat sata vuotta. Voimme taata autonomistajille, että heillä on aina pätevä yhteyshenkilö palveluihin ja huoltoon Bosch Car Service -korjaamoissa”, Bosch Automotive Aftermarketin Workshop Concepts -johtaja Thomas Winter sanoo.

Bosch on yksi tärkeimmistä liikkumisen innovaattoreista. Vuonna 2019 yritys haki yli 4200 patenttia. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnassa on noin 72 000 ihmistä ja sen investoinnit vuonna 2019 olivat 6,1 miljardia euroa.

60 vuotta Bosch Car Service -palveluita Suomessa

Suomessa toimii 60 Bosch Car Service -ketjuun kuuluvaa korjaamoa. Vanhin edelleen ketjussa mukana oleva Bosch Car Service -korjaamo on Forssan Sähködiesel Oy, joka liittyi tähän maailmanlaajuiseen ketjuun jo vuonna 1961.