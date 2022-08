Onnellisuuden niitty Vaskiluodossa ilahduttaa väriloistollaan

Kukkaniitty on toteutettu Vaskiluotoon Kaarlentien alueelle heti Vaskiluodon kuntoradan läheisyyteen.

Niitylle on istutettu sekä yksi- että monivuotisia kukkia. Kukkia ei saa poimia, vaan asukkaiden toivotaan antavan niityn nyt muodostua rauhassa.

- Toivomme, että niittykukkien annetaan siementää rauhassa elokuun ajan. Syyskuun alussa alue niitetään ja leikkuujäte poistetaan, kun kukat ovat siementäneet. Lisäkylvämme alueen ensi keväänä. Toiveena siis on, että annetaan alueen kukkia, jotta kukkia olisi tulevinakin vuosina, kertoo vihealuehortonomi Leila Roininen.

Kukkaniitylle on viety myös penkkejä, joissa istuessaan voi levähtää ja nauttia kukkaloistosta.

Vaasalaisilla on mahdollisuus ehdottaa, mikä pieni unelma heidän lähiympäristössään kaipaisi toteutusta ja josta olisi iloa sekä onnea kaikille. Kaupunki on varannut asukkaiden ideoiden toteutukseen 5 000 euroa osallistuvan budjetoinnin kautta. Viime vuonna hakemusten joukosta toteutettavaksi ideaksi valittiin kukkaniitty Vaskiluotoon. Kukkaniitty on nimetty Onnellisuuden niityksi.

– Idea niitystä oli mielestämme ihana ja tukee myös pehmeitä arvoja, joita kaupunki tahtoo edistää. Luonto on tunnetusti hyvä paikka rauhoittua omien ajatusten ääreen, kertoo aluepalvelupäällikkö Suvi Aho.

Onnellisuuden niitty tervehtii turisteja

Idea kukkaniitystä oli vaasalaisen Matias Jungarin ehdottama. Idean kukkaniitystä Jungar oli saanut matkalla mökilleen.

- Niitty onnistui paremmin, kuin osasin odottaa. Olen saanut palautetta ihmisiltä ja erityisesti naapureilta, että ihana idea. Tuntuu, että ihmiset ymmärtävät niityn tärkeyden, Jungar kertoo saamastaan palautteesta.

Ehdotuksen valitsijoiden mielestä kukkaniitty tukee luonnon monimuotoisuutta, pölyttäjien elämää ja hiilineutraalia Vaasaa. Samaa mieltä on myös Jungar.

- Vaskiluodossa liikkuu paljon ihmisiä, joille niitty voi toimia inspiraationa. Kukkaniitty on helppohoitoisempi verrattuna nurmikkoon ja parempi vaihtoehto pölyttäjille. Luonnon monimuotoisuuden ja kaupunkikuvan kannalta kukkaniitty on askel oikeaan suuntaan, Jungar kertoo.

Vaskiluodon alue on muutoksessa ja saamassa uuden osayleiskaavan. Teollisuusalueen keskellä niitty ei jää ohikulkijoilta huomaamatta.

- Minun ideanani oli, että kukkaniitty toimisi ikään kuin tervetuliaislahjana ja tervehdyksenä Ruotsista saapuville turisteille, Jungars kertoo ideastaan.