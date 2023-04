ONNELO - Uutuus Tyynelän Pajalta on rohkeasti ainutlaatuinen mobiili piharakennus

Onnelossa yhdistyy tyyli, design, suomalainen puu, vastuullisuus, monikäyttöisyys, aurinkosähkö sekä ketterä mobiilius. Onnelon muotokieli on vaikuttava ja perinteistä puurakentamista rohkeasti uudistava. Yksityiskohdat ja materiaalit on tarkkaan harkittuja ja viimeisteltyjä. Pisteenä iin päälle Onnelon sisätilaan tervetulleeksi toivottaa vuoden tekstiilitaiteilijan Laura Isoniemen suunnittelema käsinkudottu matto.



Onnelo liikkuu vaivattomasti lihasvoimin tasaisella pihamaalla - se on yhden ihmisen siirreltävissä. Liikuteltavuus mahdollistaa paikan valinnan niin käyttäjän mieltymysten kuin maiseman ja valoisuuden mukaan. Pidempiä siirtymiä varten Onnelossa on näppärä irrotettava vetoaisa, josta Onneloa voidaan hitaalla vauhdilla vetää esim. mönkijällä. Onnelo toimii hyvin niin lepopaikkana, kuin vierasmajana kesävieraille tai nuorisolle - yhdelle väljästi ja kahdelle sopuisasti.



Onnelo on etätyötilana täysin omavarainen sähkön suhteen, tämän takaa katon tehokas aurinkopaneeli ja virtalähteen helppokäyttöisyys, neljästä pistorasiasta virtaa riittää läppärin lisäksi myös kahvinkeittimeen. Tyylikkään mustan aurinkopaneelin teho on 410 wattia ja virtalähteen teho 1800 wattia ja sähkövarastoa on 1 kWh. Virta riittää siis hyvin valoihin ja älylaitteiden lataukseen myös auringonlaskun jälkeen.



Onnelon materiaalina on suomalainen vastuullinen puu (havuvaneri, lämpökäsitelty ja sahatavara). Luonnollisuus ja tyyli yhdistyvät havupuun aitoon olemukseen. Puuosien pintakäsittelyaineet, rakennustyö, akseli, mittatilauspatjat sekä liukulasit on suomalaisten perheyhtiöiden laadukasta tuotantoa. Katto on pinnoitettu markkinoiden vähähiilisimmällä kattohuovalla ja vastuullisesti valmistetulla teräksellä.



ONNI + ELO = ONNELO

Onnelon idea, tuotekehitys, konsepti, myynti:

Jouko Malinen/Tyynelän Paja Oy

Onnelon sekä kalusteiden design ja visuaalinen kokonaisuus:

Risto Granlund TAM/Teollinen muotoilija