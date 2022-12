Onnettomuus johti asukkaamme menehtymiseen Attendo-kodissa

Essote on eilen pyytänyt Onnettomuustutkintakeskusta (OTKES) tutkimaan onnettomuuden, joka sattui eteläsavolaisessa hoivakodissa. OTKES on tänään ilmoittanut aloittavansa tutkinnan. Onnettomuus tapahtui ryhmäkodin keittiössä ja sen aiheutti todennäköisesti puhdistusaine. Onnettomuus johtui virheestä, ja pyydämme sitä anteeksi. Teemme kaikkemme, että virheitä ei pääse tapahtumaan. Mielestämme on hyvä, että asia tutkitaan perusteellisesti. Kun tutkinta valmistuu, OTKES kertoo tutkinnan tuloksista ja mahdollisesti täsmentää tai antaa lisää ohjeistuksia.

Hoivakotimme ovat asukkaiden koteja, joissa he pääsevät liikkumaan vapaasti. Kodissa asukkaita ei kaiken aikaa valvota, vaan päinvastoin kunnioitamme heidän itsemääräämisoikeuttaan. Hoivakodissa on aina paikalla henkilökuntaa, jonka tehtävänä on varmistaa asukkaiden turvallinen arki. Hoivakoti on kuitenkin turvallisempi vaihtoehto kuin se, että esimerkiksi muistisairauteen sairastunut ihminen joutuu asumaan yksin. Mutta kuten omassa kodissakin, myös hoivakodissa voi sattua onnettomuus.

Muistisairaiden läheiset ja heidän kanssaan työskentelevät tietävät, että joillakin ihmisillä sairauden oireet voivat johtaa vaaratilanteisiin ja esimerkiksi vaarallisten pesuaineiden tai myrkyllisten huonekasvien lehtien pistämiseen suuhun. Tämä aiheuttaa muistisairaan kanssa asuville ja työskenteleville jatkuvan valppauden tarvetta. Harva sairautta tuntematon ihminen tulee edes ajatelleeksi, että kukaan voisi itse syödä tai juoda myrkyllistä puhdistusainetta.

Juuri siksi onkin erityisen tärkeää pitää kaikki kotitaloudessa käytettävät vaaralliset aineet lukkojen takana ja huolehdittava siitä, että koti on muistisairaalle turvallinen. Hoivakodin henkilökunnan on huolehdittava siitä, että asukkaat eivät satuta itseään tahattomasti tai esimerkiksi lähde ulos liian vähissä vaatteissa. Lisäksi esimerkiksi hoivakotien keittiöissä käytettävät käsitiskiaineet, saippuat ja terävät esineet, kuten sakset, tulee säilyttää lukitussa kaapissa. Asukkaat eivät saa päästä niihin käsiksi henkilökunnan poissa ollessa, kuten yöllä. Jokaisella työntekijällä on vastuu huolehtia pesuaineiden turvallisesta säilyttämisestä ja noudattaa ohjeita.

Nyt haluamme antaa hoivakotiemme työntekijöille ja OTKES:ille työrauhan. OTKES kertoo onnettomuuden yksityiskohdat tutkimuksen valmistuttua. Me tiedotamme asiasta lisää vasta, kun puolueeton tutkinta on valmistunut.